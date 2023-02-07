https://sputniknews.com.tr/20230207/malatyada-bir-kisi-depremde-hasar-alan-evinde-video-cekerken-depreme-yakalandi--1066750282.html
Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.
Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:51+0300
2023-02-07T14:51+0300
2023-02-08T14:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066750131_0:371:1390:1153_1920x0_80_0_0_5fdc9230d304f2c84c92315ee1d723d2.png
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı. Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı. Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066750131_0:241:1390:1284_1920x0_80_0_0_15c1d3a3bce8017ed9388ca4a47eed06.png
Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkıldı
Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkıldı
2023-02-07T14:51+0300
true
PT0M29S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.
14:51 07.02.2023 (güncellendi: 14:47 08.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı. Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı. Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.