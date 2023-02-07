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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/malatyada-bir-kisi-depremde-hasar-alan-evinde-video-cekerken-depreme-yakalandi--1066750282.html
Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.
Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:51+0300
2023-02-08T14:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı. Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı. Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
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Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkıldı
Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkıldı
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deprem, video, видео
deprem, video, видео

Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.

14:51 07.02.2023 (güncellendi: 14:47 08.02.2023)
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı. Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı. Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
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