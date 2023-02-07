https://sputniknews.com.tr/20230207/malatyada-bir-kisi-depremde-hasar-alan-evinde-video-cekerken-depreme-yakalandi--1066750282.html

Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.

Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T14:51+0300

2023-02-07T14:51+0300

2023-02-08T14:47+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

video

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı. Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı. Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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2023

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Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkıldı Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkıldı 2023-02-07T14:51+0300 true PT0M29S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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deprem, video, видео