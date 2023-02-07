https://sputniknews.com.tr/20230207/madenciler-deprem-bolgesinde-enkaz-altindakilere-ulasmaya-basladilar-1066697749.html
Madenciler deprem bölgesinde: Enkaz altındakilere ulaşmaya başladılar
Madenciler deprem bölgesinde: Enkaz altındakilere ulaşmaya başladılar
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Malatya’ya geç saatlerde Amasya’dan uçakla giden 57 madenci arama kurtarma çalışmalarına başlayıp bir... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:27+0300
2023-02-07T14:27+0300
2023-02-07T14:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
madenci
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan enkaza giren madenciler saatlerdir kurtarılmayı bekleyen Erdal Şahin’e ulaştı. “Erdal bey, elini bana doğru uzatabilir misin?” diye seslenen madenciye aralanan boşluktan elini uzatan 47 yaşındaki Şahin, daha sonra yaralı halde sedyeyle çıkartılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi.Göçük altında çaresizce beklemenin anlamını en iyi kendilerinin bildiğini belirten madencilerden Cengiz Ayvalı yola çıkmadan önce, “Çok büyük bir hüzün ve acı. Ama bugün hep beraber el ele vermemiz lazım. Oradaki vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuşmuştu.
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kahramanmaraş, deprem, madenci
kahramanmaraş, deprem, madenci
Madenciler deprem bölgesinde: Enkaz altındakilere ulaşmaya başladılar
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Malatya’ya geç saatlerde Amasya’dan uçakla giden 57 madenci arama kurtarma çalışmalarına başlayıp bir vatandaşı enkazın içinden saatler sonra yaralı olarak kurtardı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan enkaza giren madenciler saatlerdir kurtarılmayı bekleyen Erdal Şahin’e ulaştı. “Erdal bey, elini bana doğru uzatabilir misin?” diye seslenen madenciye aralanan boşluktan elini uzatan 47 yaşındaki Şahin, daha sonra yaralı halde sedyeyle çıkartılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi.
Göçük altında çaresizce beklemenin anlamını en iyi kendilerinin bildiğini belirten madencilerden Cengiz Ayvalı yola çıkmadan önce, “Çok büyük bir hüzün ve acı. Ama bugün hep beraber el ele vermemiz lazım. Oradaki vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuşmuştu.