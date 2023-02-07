https://sputniknews.com.tr/20230207/kirimda-turkiye-ve-suriye-icin-yardim-kampanyasi-baslatildi-1066715929.html
Kırım'da Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlatıldı
Kırım'da Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlatıldı
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin mağdurları için insani... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T20:25+0300
2023-02-07T20:25+0300
2023-02-07T20:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
kırım
türkiye
suriye
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Dini kurumdan yapılan açıklamada, "Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi, Kırım lideri başkanlığındaki Kırım Tatar Konseyi ile birlikte depremler sonucunda mağdur olan kişiler için insani yardım topluyor" dendi.Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi, yardımda bulunmak isteyen kişilerin kendi yerleşim yerlerindeki imamlara başvurabileceğini ya da Kırım Müslümanları Hayır Vakfı'nın hesabına para transferi yoluyla yardımda bulunabileceğini belirtti.Dün Rusya Müslümanları Dini İdaresi de, deprem mağdurlarına yönelik yardım kampanyası başlattıklarını açıklamıştı.
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rusya, kırım, türkiye, suriye
rusya, kırım, türkiye, suriye
Kırım'da Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlatıldı
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin mağdurları için insani yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.
Dini kurumdan yapılan açıklamada, "Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi, Kırım lideri başkanlığındaki Kırım Tatar Konseyi ile birlikte depremler sonucunda mağdur olan kişiler için insani yardım topluyor" dendi.
Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi, yardımda bulunmak isteyen kişilerin kendi yerleşim yerlerindeki imamlara başvurabileceğini ya da Kırım Müslümanları Hayır Vakfı'nın hesabına para transferi yoluyla yardımda bulunabileceğini belirtti.
Dün Rusya Müslümanları Dini İdaresi de, deprem mağdurlarına yönelik yardım kampanyası başlattıklarını açıklamıştı.