https://sputniknews.com.tr/20230207/kardesi-enkaz-altindan-cikarildi-simdi-ablasini-bekliyor-kardesime-sarilsaydi-yasiyor-olacakti-1066699335.html
Kardeşi enkaz altından çıkarıldı, şimdi ablasını bekliyor: Kardeşime sarılsaydı yaşıyor olacaktı
Kardeşi enkaz altından çıkarıldı, şimdi ablasını bekliyor: Kardeşime sarılsaydı yaşıyor olacaktı
Diyarbakır’da, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ailelerin de bekleyişi sürüyor. Kardeşi enkaz altından çıkarılan ve şuan... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:37+0300
2023-02-07T14:37+0300
2023-02-07T14:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
deprem
enkaz
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Diyarbakır’da yaşanan depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bağlar İlçesi Tesisler mevkisinde bulunan bir binanın enkazında 32 saat sonra Fatma Ateşoğulları adlı genç kadının yaralı olarak kurtarılması diğer aileler için de umut oldu. Dünden bu yana enkaz başında bekleyen aileler yakınlarının sağ salim çıkarılmasını umuyor. Enkaz üzerinde ise arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.‘Engelli kardeşim kurtarıldı, ablam hala içeride’Enkazın bulunduğu alanda ateş başında bekleyen aileler her yaralı çıkarıldığında ambulans önüne koşuyor. Bunlardan biri de Suna Ertekin. Deprem yaşandığı sırada Ertekin’in ablası Suzan Buldu ile engelli kardeşi evdeydi. Engelli kardeşinin kurtarıldığını ancak ablasının hala enkaz altında olduğunu söyleyen Ertekin, “Ablam dünden beri içeride. Kardeşimi çıkardık şuan ablamı bekliyoruz” dedi.‘Kardeşime sarılmış olsaydı o da şuan yaşıyor olacaktı’Elinde telefonu ile sık sık arayan diğer aile bireylerine bilgi veren Suna Ertekin, enkaza baktıkça gözyaşlarına hakim olamıyor. Yaralı çıkarılan kardeşinin yaşadıklarını anlattığını belirten Ertekin, deprem sırasında engelli kardeşinin odada olduğunu ve deprem olunca ablasının onu çıkarmak için odaya koştuğunu söyledi. Ertekin şöyle devam etti: “Engelli olduğu için ablam kapıyı açmak için koştuğunu söylemiş. Eğer ablam kardeşime sarılmış olsaydı o da şuan yaşıyor olacaktı. Çünkü yatağıyla birlikte fırlatmış kardeşimi. Şuana kadar ondan bir haber alamadık, metanetimizi korumaya çalışıyoruz.”Enkaz altında kalan 10 yaşındaki yeğeninden haber bekliyorEnkazın olduğu alanda ateş önünde bekleyen Yasin Bodur adlı yaşlı bir vatandaş da enkazın altında 10 yaşındaki yeğeni olduğunu söylüyor. Deprem sırasında annesi ve iki yeğeninin evde olduğunu söyleyen Bodur, anne ile bir yeğeninin enkazdan çıkarıldığını belirterek “Annesi ve diğer çocuğu çıkarıldı. Şuan hastanedeler. 10 yaşındaki yeğenim hala içeride. Ondan haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/madenciler-deprem-bolgesinde-enkaz-altindakilere-ulasmaya-basladilar-1066697749.html
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diyarbakır, deprem, enkaz
diyarbakır, deprem, enkaz
Kardeşi enkaz altından çıkarıldı, şimdi ablasını bekliyor: Kardeşime sarılsaydı yaşıyor olacaktı
14:37 07.02.2023 (güncellendi: 14:38 07.02.2023) Abone ol
Diyarbakır’da, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ailelerin de bekleyişi sürüyor. Kardeşi enkaz altından çıkarılan ve şuan enkaz altında olan ablasını bekleyen Suna Ertekin, “Kardeşime sarılsaydı o da yaşıyor olacaktı” dedi.
Diyarbakır’da yaşanan depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bağlar İlçesi Tesisler mevkisinde bulunan bir binanın enkazında 32 saat sonra Fatma Ateşoğulları adlı genç kadının yaralı olarak kurtarılması diğer aileler için de umut oldu. Dünden bu yana enkaz başında bekleyen aileler yakınlarının sağ salim çıkarılmasını umuyor. Enkaz üzerinde ise arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.
‘Engelli kardeşim kurtarıldı, ablam hala içeride’
Enkazın bulunduğu alanda ateş başında bekleyen aileler her yaralı çıkarıldığında ambulans önüne koşuyor. Bunlardan biri de Suna Ertekin. Deprem yaşandığı sırada Ertekin’in ablası Suzan Buldu ile engelli kardeşi evdeydi. Engelli kardeşinin kurtarıldığını ancak ablasının hala enkaz altında olduğunu söyleyen Ertekin, “Ablam dünden beri içeride. Kardeşimi çıkardık şuan ablamı bekliyoruz” dedi.
‘Kardeşime sarılmış olsaydı o da şuan yaşıyor olacaktı’
Elinde telefonu ile sık sık arayan diğer aile bireylerine bilgi veren Suna Ertekin, enkaza baktıkça gözyaşlarına hakim olamıyor. Yaralı çıkarılan kardeşinin yaşadıklarını anlattığını belirten Ertekin, deprem sırasında engelli kardeşinin odada olduğunu ve deprem olunca ablasının onu çıkarmak için odaya koştuğunu söyledi. Ertekin şöyle devam etti: “Engelli olduğu için ablam kapıyı açmak için koştuğunu söylemiş. Eğer ablam kardeşime sarılmış olsaydı o da şuan yaşıyor olacaktı. Çünkü yatağıyla birlikte fırlatmış kardeşimi. Şuana kadar ondan bir haber alamadık, metanetimizi korumaya çalışıyoruz.”
Enkaz altında kalan 10 yaşındaki yeğeninden haber bekliyor
Enkazın olduğu alanda ateş önünde bekleyen Yasin Bodur adlı yaşlı bir vatandaş da enkazın altında 10 yaşındaki yeğeni olduğunu söylüyor. Deprem sırasında annesi ve iki yeğeninin evde olduğunu söyleyen Bodur, anne ile bir yeğeninin enkazdan çıkarıldığını belirterek “Annesi ve diğer çocuğu çıkarıldı. Şuan hastanedeler. 10 yaşındaki yeğenim hala içeride. Ondan haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.