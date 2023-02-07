İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, deprem bölgesine gidecek
© AAMeral Akşener
© AA
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in, 9 Ocak Perşembe Kahramanmaraş'tan başlayarak deprem bölgelerindeki vatandaşla bir araya geleceğini bildirdi.
Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden ve incelemelerde bulunan Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetin, bölgedeki eksiklikleri partide oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezine bildirdiğini söyledi.
Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak başkanlığındaki merkez aracılığıyla 44 tır yardım malzemesinin deprem bölgesine ulaştırıldığını belirten Zorlu, vatandaşları deprem bölgelerindeki acil çadır ve su ihtiyacının giderilmesi için partinin sosyal medya hesapları ve internet sayfasındaki adres ve telefonlara ulaşarak desteklerini devam ettirmeye çağırdı.
Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in deprem bölgelerine gideceğini belirterek, "Genel Başkanımız 9 Ocak Perşembe günü Kahramanmaraş'tan başlayarak deprem bölgelerindeki vatandaşla bir araya gelecek, acılarına ortak olacak." dedi.
Deprem bölgelerine yardım için gönüllü gitmek isteyen ve kendilerine başvuran 2 bin vatandaşı AFAD'a bildirdiklerini ifade eden Zorlu, bu kapsamda ilk olarak tecrübeli ve hekimlerden oluşan bir heyetin Kahramanmaraş'a gideceğini söyledi.
Arama ve kurtarma çalışmaları sırasında çocuklarına ulaşamayan insanlar ile yakınlarına ulaşamayan çocuklar bulunduğuna dair bilgi ve ihbar geldiğini belirten Zorlu, "Genel Başkanımız bu konuda hassasiyet içerisinde ve bu konuyla ilgili bir ekip oluşturuldu. Enkaz kurtarma çalışmalarına katılacak bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyor ve çocukların sadece Sağlık Bakanlığı personeli ile sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilmesini rica ediyoruz. Farklı, istemediğimiz, üzen olaylarla karşılaşabiliyoruz. Deprem bölgesinden bazı hastanelere çocuklarımızın getirildiği bilgisine ulaşıldı ve Genel Başkanımız bu konuda ilgililerle bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.
'TSK'nin her türlü ekipmanının kullanılabilmesi için OHAL'e gerek yoktur'
Depremden etkilenen 10 ili kapsayacak 3 aylık OHAL kararına değinen Zorlu, şunları kaydetti:
"Olayın gerçekleştiği andan şu ana kadar, bu kararın öncesine kadar yaklaşık 3 bin askerimizin sahada olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Oysaki bölgede konuşlandırabileceğimiz asker sayısının yaklaşık 50 bin civarında olduğu bize verilen bilgiler arasında. İnsanlarımız burada enkaz altında. Çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunun açıklandığı bir dönemde neden bu askerlerimiz daha fazla sahada olamıyorlar. Bunun sebebi nedir? Bu sorular bize de geliyor. Vatandaşımızın sesini dikkate alarak biz de bu çağrıyı yapıyoruz, hizmetlerin, faaliyetlerin ve önlemlerin daha etkin gerçekleştirilmesi adına daha fazla askerimizin sahada olması umut edilmekte, beklenmektedir. Bunu bir siyaset üstü anlayışla seslenerek ifade etmek istiyorum. Şu anda yardım bekleyen insanlar var. Bu her şeyin üzerinde bizim için. Lütfen. Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkanlarını kullanmak adına tüm kararların hızlı alınması gereken bir gündür bu. Askerlerimizin sahadaki varlığı, TSK'nin her türlü ekipmanının kullanılabilmesi için OHAL'e gerek yoktur. Bu yetki 5442 sayılı kanuna göre valilerin yetkisindedir. Biz de bu faaliyetlerin daha hızlı, etkin yürütülmesi adına bir yapıcı öneri olarak milletimizin huzurunda bunu paylaşıyoruz."
Zorlu, kendilerine ulaşan yardım malzemeleri arasında bir kız çocuğunun "Üzülmeyin. Biz size kıyafet, battaniye ve ayakkabı gönderiyoruz. Umarım her şey güzel olur. Ben sizin için hep dua edeceğim." notunu okuyarak, "Birlikte aşabiliriz. Kimse siyasete bu konuyu alet etmemelidir. Özellikle yetkili makamda bulunan bazı insanlara, isim vermeyeceğim ama biraz ciddiyet. Bugün vatandaşımız eleştiri yapmakta, bağırmakta haklıdır. Hangi gerekçeyle olursu olsun dinlemek zorundasınız, dinleyeceksiniz." dedi.