https://sputniknews.com.tr/20230207/italya-bir-vatandasinin-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-kayip-oldugunu-acikladi-1066693964.html

İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı

İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Türkiye'de deprem bölgesinde bir İtalyan vatandaşına ulaşamadıklarını bildirdi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T13:41+0300

2023-02-07T13:41+0300

2023-02-07T13:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

italya

deprem

arama kurtarma

adana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066694614_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_99f832d2127aa1e92b99375c179c237a.jpg

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rai 3 kanalında katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımızın kriz birimi, deprem bölgesinde bulunan tüm İtalyanlarla temasa geçti. 61 kişi sıkıntılı bölgede, 168 kişi de daha geniş alandaydı" dedi.Bakan Tajani, "İzini bulamadığımız bir kişi dışında hepsiyle temasa geçtik. Gerçek şu ki herhangi bir bağlantısı yok, bu yüzden hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kişiyi aramaya devam ediyoruz" diye konuştu.Henüz ulaşamadıkları kişinin Türkiye’de iş gezisinde olduğunu belirten Tajani, “Deprem sırasında tam olarak neredeydi buna dair kesin bir bilgimiz yok” ifadesini kullandı.Bu arada, İtalyan basını kayıp kişinin, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş’ta olabileceğini yazdı.Diğer yandan, İtalya Sivil Savunma Ajansı, İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait C130 nakliye uçağıyla arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemesinin Adana İncirlik'e bu sabah ulaştığını bildirdi.İtalyan İtfaiyesi de (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından 50 kişilik arama kurtarma ekiplerinin sabah saatlerinde Adana'ya ulaştığına dair paylaşımda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html

italya

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, deprem, arama kurtarma, adana