İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı
13:41 07.02.2023 (güncellendi: 13:50 07.02.2023)
© AAAntonio Tajani
© AA
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Türkiye'de deprem bölgesinde bir İtalyan vatandaşına ulaşamadıklarını bildirdi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rai 3 kanalında katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımızın kriz birimi, deprem bölgesinde bulunan tüm İtalyanlarla temasa geçti. 61 kişi sıkıntılı bölgede, 168 kişi de daha geniş alandaydı" dedi.
Bakan Tajani, "İzini bulamadığımız bir kişi dışında hepsiyle temasa geçtik. Gerçek şu ki herhangi bir bağlantısı yok, bu yüzden hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kişiyi aramaya devam ediyoruz" diye konuştu.
L’Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale,in Turchia per ragioni di lavoro .La Farnesina,fino ad ora,non è riuscita ad entrare in contatto con lui.— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 7, 2023
Henüz ulaşamadıkları kişinin Türkiye’de iş gezisinde olduğunu belirten Tajani, “Deprem sırasında tam olarak neredeydi buna dair kesin bir bilgimiz yok” ifadesini kullandı.
Bu arada, İtalyan basını kayıp kişinin, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş’ta olabileceğini yazdı.
Diğer yandan, İtalya Sivil Savunma Ajansı, İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait C130 nakliye uçağıyla arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemesinin Adana İncirlik'e bu sabah ulaştığını bildirdi.
İtalyan İtfaiyesi de (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından 50 kişilik arama kurtarma ekiplerinin sabah saatlerinde Adana'ya ulaştığına dair paylaşımda bulundu.
🔴 #Terremoto #Turchia, geofoni, kit da taglio, termocamere, search-cam, queste alcune delle attrezzature speciali che i 47 #vigilidelfuoco #USAR utilizzeranno per la ricerca e il soccorso. Stasera la partenza con C130 @ItalianAirForce #6febbraio #earthquake #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/c3Mt5Z6Nc6— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 6, 2023