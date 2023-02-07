Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/italya-bir-vatandasinin-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-kayip-oldugunu-acikladi-1066693964.html
İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı
İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Türkiye'de deprem bölgesinde bir İtalyan vatandaşına ulaşamadıklarını bildirdi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:41+0300
2023-02-07T13:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
italya
deprem
arama kurtarma
adana
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rai 3 kanalında katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımızın kriz birimi, deprem bölgesinde bulunan tüm İtalyanlarla temasa geçti. 61 kişi sıkıntılı bölgede, 168 kişi de daha geniş alandaydı" dedi.Bakan Tajani, "İzini bulamadığımız bir kişi dışında hepsiyle temasa geçtik. Gerçek şu ki herhangi bir bağlantısı yok, bu yüzden hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kişiyi aramaya devam ediyoruz" diye konuştu.Henüz ulaşamadıkları kişinin Türkiye’de iş gezisinde olduğunu belirten Tajani, “Deprem sırasında tam olarak neredeydi buna dair kesin bir bilgimiz yok” ifadesini kullandı.Bu arada, İtalyan basını kayıp kişinin, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş’ta olabileceğini yazdı.Diğer yandan, İtalya Sivil Savunma Ajansı, İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait C130 nakliye uçağıyla arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemesinin Adana İncirlik'e bu sabah ulaştığını bildirdi.İtalyan İtfaiyesi de (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından 50 kişilik arama kurtarma ekiplerinin sabah saatlerinde Adana'ya ulaştığına dair paylaşımda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html
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italya, deprem, arama kurtarma, adana
italya, deprem, arama kurtarma, adana

İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı

13:41 07.02.2023 (güncellendi: 13:50 07.02.2023)
© AAAntonio Tajani
Antonio Tajani - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Türkiye'de deprem bölgesinde bir İtalyan vatandaşına ulaşamadıklarını bildirdi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rai 3 kanalında katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımızın kriz birimi, deprem bölgesinde bulunan tüm İtalyanlarla temasa geçti. 61 kişi sıkıntılı bölgede, 168 kişi de daha geniş alandaydı" dedi.
Bakan Tajani, "İzini bulamadığımız bir kişi dışında hepsiyle temasa geçtik. Gerçek şu ki herhangi bir bağlantısı yok, bu yüzden hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kişiyi aramaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Henüz ulaşamadıkları kişinin Türkiye’de iş gezisinde olduğunu belirten Tajani, “Deprem sırasında tam olarak neredeydi buna dair kesin bir bilgimiz yok” ifadesini kullandı.
Bu arada, İtalyan basını kayıp kişinin, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş’ta olabileceğini yazdı.
Diğer yandan, İtalya Sivil Savunma Ajansı, İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait C130 nakliye uçağıyla arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemesinin Adana İncirlik'e bu sabah ulaştığını bildirdi.
İtalyan İtfaiyesi de (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından 50 kişilik arama kurtarma ekiplerinin sabah saatlerinde Adana'ya ulaştığına dair paylaşımda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün | Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 432 oldu
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