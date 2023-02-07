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https://sputniknews.com.tr/20230207/istanbulda-kamu-kurumlarindaki-hamile-ve-engelli-calisanlar-yarin-idari-izinli-sayilacak-1066717437.html
İstanbul'da kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak
İstanbul'da kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak
İstanbul'da sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T21:15+0300
2023-02-07T21:18+0300
türkiye
istanbul
hamile
idari izin
istanbul valiliği
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtildi.Açıklamada, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların, yarın herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbul-valiligi-kar-yagisi-ile-ilgili-tedbirleri-acikladi-1066580974.html
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istanbul, hamile, idari izin, istanbul valiliği
istanbul, hamile, idari izin, istanbul valiliği

İstanbul'da kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak

21:15 07.02.2023 (güncellendi: 21:18 07.02.2023)
© AAİstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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İstanbul'da sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunan kadın personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtildi.
Açıklamada, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların, yarın herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.
İstiklal Caddesi, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği, kar yağışı ile ilgili tedbirleri açıkladı
5 Şubat, 02:09
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