https://sputniknews.com.tr/20230207/istanbulda-kamu-kurumlarindaki-hamile-ve-engelli-calisanlar-yarin-idari-izinli-sayilacak-1066717437.html

İstanbul'da kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak

İstanbul'da kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak

İstanbul'da sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T21:15+0300

2023-02-07T21:15+0300

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türkiye

istanbul

hamile

idari izin

istanbul valiliği

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtildi.Açıklamada, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların, yarın herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbul-valiligi-kar-yagisi-ile-ilgili-tedbirleri-acikladi-1066580974.html

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