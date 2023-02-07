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https://sputniknews.com.tr/20230207/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-hava-muhalefeti-nedeniyle-yapilamiyor-1066675382.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor
İstanbul'da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T07:17+0300
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Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Maltepe-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Kabataş-Adalar (Kadıköy İskelesi uğraması), Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı, Küçüksu-İstinye, Uzun Boğaz Turu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Eminönü-Rumeli Kavağı (Sarıyer İskelesi'ne kadar) ile Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.
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istanbul, vapur
istanbul, vapur

İstanbul'da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor

07:17 07.02.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEİstanbul - Boğaz - vapur - Karaköy
İstanbul - Boğaz - vapur - Karaköy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Maltepe-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Kabataş-Adalar (Kadıköy İskelesi uğraması), Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı, Küçüksu-İstinye, Uzun Boğaz Turu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Eminönü-Rumeli Kavağı (Sarıyer İskelesi'ne kadar) ile Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.
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