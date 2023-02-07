https://sputniknews.com.tr/20230207/iletisim-baskanligi-hatayda-calismalar-titizlikle-surdurulmektedir-1066664105.html
İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir
İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir
İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T00:05+0300
2023-02-07T00:05+0300
2023-02-07T00:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizliklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir
00:05 07.02.2023 (güncellendi: 00:09 07.02.2023) Abone ol
İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizliklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."