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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/iletisim-baskanligi-hatayda-calismalar-titizlikle-surdurulmektedir-1066664105.html
İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir
İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir
İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizliklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir

00:05 07.02.2023 (güncellendi: 00:09 07.02.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizliklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."
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