https://sputniknews.com.tr/20230207/iletisim-baskanligi-hatayda-calismalar-titizlikle-surdurulmektedir-1066664105.html

İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir

İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir

İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizliklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."

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