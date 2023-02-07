https://sputniknews.com.tr/20230207/hazine-ve-maliye-bakanligi-deprem-bolgesinde-mucbir-sebep-hali-ilan-etti-1066716409.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirdi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T20:39+0300

2023-02-07T20:39+0300

2023-02-07T20:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hazine ve maliye bakanlığı

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta art arda gerçekleşen ve 10 ili yoğun şekilde etkileyen depremlerin, milletin her bir ferdini derinden etkilediği belirtildi. Devletin, tüm birimleri ve imkanlarıyla seferber olarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da gereken her türlü müdahaleyi yapmaya ve vatandaşların yaralarını sarmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında mart, mayıs ve temmuz aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin, mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen ağustos, ekim ve aralık tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıkların yapıldığına da dikkat çekildi.Devletin, depremden etkilenen tüm vatandaşların yanında olduğu ve gereken tüm desteği ilerleyen dönemde de kesintisiz şekilde vermeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, ülke ve milletin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu günleri en kısa sürede geride bırakacağı kaydedildi.

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hazine ve maliye bakanlığı