https://sputniknews.com.tr/20230207/hatay-iskenderunda-depremin-ardindan-deniz-seviyesi-yukseldi-1066695454.html

Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi

Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T14:00+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

deniz

hatay

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.

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deprem, deniz, hatay