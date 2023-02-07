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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/hatay-iskenderunda-depremin-ardindan-deniz-seviyesi-yukseldi-1066695454.html
Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi
Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:00+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.
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deprem, deniz, hatay
deprem, deniz, hatay

Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi

14:00 07.02.2023 (güncellendi: 15:21 07.02.2023)
© İHA / AHMET SEHER-AW822534Hatay'da deniz seviyesi yükseldi
Hatay'da deniz seviyesi yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© İHA / AHMET SEHER-AW822534
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.
Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.
Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.
Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.
Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.
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