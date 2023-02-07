https://sputniknews.com.tr/20230207/fuat-oktay-2-buyuk-depremde-can-kaybimiz-3-bin-419-1066682619.html
Fuat Oktay: 2 büyük depremde can kaybımız 3 bin 419
Fuat Oktay: 2 büyük depremde can kaybımız 3 bin 419
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T11:39+0300
2023-02-07T11:39+0300
2023-02-07T12:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fuat oktay
deprem
kahramanmaraş
hatay
adana
malatya
elazığ
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Deprem felaketinde son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Fuat Oktay açıklama yaptı.Oktay, depremde can kaybının 3 bin 419'a yükseldiğini ve 20 bin 534 kişinin yaralandığını, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 312 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu bildirdi.Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta 530, Hatay'da 872, Osmaniye 293, Adıyaman'da 720, Diyarbakır'da 92, Şanlıurfa'da 95, Gaziantep'te 481, Adana'da 146, Malatya'da 166 ve Elazığ'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Fuat Oktay, enkazlardan 8 bini aşkın kişinin kurtarıldığını ve yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu belirtti.7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 312 artçı sarsıntının daha yaşandığını söyleyen Oktay, ''Tüm illerde toplam 12 bin 181 arama kurtarma ekibimiz var. Diğer ülkelerden 3294 arama kurtarma personeli geldi. 70'in üzerinde ülke talepte bulundu, 14'ü fiilen sahada.'' dedi.
kahramanmaraş
hatay
adana
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elazığ
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fuat oktay, deprem, kahramanmaraş, hatay, adana, malatya, elazığ, şanlıurfa
fuat oktay, deprem, kahramanmaraş, hatay, adana, malatya, elazığ, şanlıurfa
Fuat Oktay: 2 büyük depremde can kaybımız 3 bin 419
11:39 07.02.2023 (güncellendi: 12:19 07.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı.
Deprem felaketinde son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Fuat Oktay açıklama yaptı.
Oktay, depremde can kaybının 3 bin 419'a yükseldiğini ve 20 bin 534 kişinin yaralandığını, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 312 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu bildirdi.
Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta 530, Hatay'da 872, Osmaniye 293, Adıyaman'da 720, Diyarbakır'da 92, Şanlıurfa'da 95, Gaziantep'te 481, Adana'da 146, Malatya'da 166 ve Elazığ'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Fuat Oktay, enkazlardan 8 bini aşkın kişinin kurtarıldığını ve yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu belirtti.
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 312 artçı sarsıntının daha yaşandığını söyleyen Oktay, ''Tüm illerde toplam 12 bin 181 arama kurtarma ekibimiz var. Diğer ülkelerden 3294 arama kurtarma personeli geldi. 70'in üzerinde ülke talepte bulundu, 14'ü fiilen sahada.'' dedi.