https://sputniknews.com.tr/20230207/fransa-senatosu-ukraynaya-silah-yardimini-artirma-cagrisini-iceren-tasariyi-kabul-etti--1066721337.html

Fransa Senatosu, Ukrayna’ya silah yardımını artırma çağrısını içeren tasarıyı kabul etti

Fransa Senatosu, Ukrayna’ya silah yardımını artırma çağrısını içeren tasarıyı kabul etti

Fransa parlamentosunun üst kanadı Senato, ülke yönetimine, Ukrayna’ya silah yardımını artırma çağrısını içeren tasarıyı kabul etti. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T22:41+0300

2023-02-07T22:41+0300

2023-02-07T22:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

fransa

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Senato’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Oylamanın sonucu: 324 ‘evet’ ve 16 ‘hayır’ oyu” ifadesine yer verildi.Tasarı, Senato’daki Bağımsızlar Grubu’nun Başkanı Claude Malhuret tarafından sunuldu.Malhuret, “Avrupa kıtada kalıcı barış istiyorsa gücün dilini öğrenmeli. Demokrasilerimizi, 21. yüzyılın tiranlığı karşısında yeniden silahlandırmanın zamanı geldi. Kahraman Ukrayna halkı bize bu yolu gösteriyor” diye açıkladı.

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