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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230207/fransa-senatosu-ukraynaya-silah-yardimini-artirma-cagrisini-iceren-tasariyi-kabul-etti--1066721337.html
Fransa Senatosu, Ukrayna’ya silah yardımını artırma çağrısını içeren tasarıyı kabul etti
Fransa Senatosu, Ukrayna’ya silah yardımını artırma çağrısını içeren tasarıyı kabul etti
Fransa parlamentosunun üst kanadı Senato, ülke yönetimine, Ukrayna’ya silah yardımını artırma çağrısını içeren tasarıyı kabul etti. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T22:41+0300
2023-02-07T22:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
fransa
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Senato’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Oylamanın sonucu: 324 ‘evet’ ve 16 ‘hayır’ oyu” ifadesine yer verildi.Tasarı, Senato’daki Bağımsızlar Grubu’nun Başkanı Claude Malhuret tarafından sunuldu.Malhuret, “Avrupa kıtada kalıcı barış istiyorsa gücün dilini öğrenmeli. Demokrasilerimizi, 21. yüzyılın tiranlığı karşısında yeniden silahlandırmanın zamanı geldi. Kahraman Ukrayna halkı bize bu yolu gösteriyor” diye açıkladı.
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ukrayna, fransa
ukrayna, fransa

Fransa Senatosu, Ukrayna’ya silah yardımını artırma çağrısını içeren tasarıyı kabul etti

22:41 07.02.2023
© FlickrFransa - bayrak
Fransa - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Flickr
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Fransa parlamentosunun üst kanadı Senato, ülke yönetimine, Ukrayna’ya silah yardımını artırma çağrısını içeren tasarıyı kabul etti.
Senato’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Oylamanın sonucu: 324 ‘evet’ ve 16 ‘hayır’ oyu” ifadesine yer verildi.
Tasarı, Senato’daki Bağımsızlar Grubu’nun Başkanı Claude Malhuret tarafından sunuldu.
Malhuret, “Avrupa kıtada kalıcı barış istiyorsa gücün dilini öğrenmeli. Demokrasilerimizi, 21. yüzyılın tiranlığı karşısında yeniden silahlandırmanın zamanı geldi. Kahraman Ukrayna halkı bize bu yolu gösteriyor” diye açıkladı.
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