https://sputniknews.com.tr/20230207/fatma-sahin-60-bin-nufuslu-ilcenin-yarisindan-cogu-yok-tam-bir-felaket-var-1066664295.html

Fatma Şahin: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok, tam bir felaket var

Fatma Şahin: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok, tam bir felaket var

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede kaç bina yıkıldığına ilişkin soruya yanıt verdi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

gaziantep

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katıldı.Cüneyt Özdemir, bölgedeki gelişmeleri aktaran Şahin'e “Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?” sorusunu sordu.Şahin, Özdemir'e “60.000 nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok, tam bir felaket var.” yanıtını verdi.

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