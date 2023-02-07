https://sputniknews.com.tr/20230207/fatma-sahin-60-bin-nufuslu-ilcenin-yarisindan-cogu-yok-tam-bir-felaket-var-1066664295.html
Fatma Şahin: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok, tam bir felaket var
Fatma Şahin: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok, tam bir felaket var
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede kaç bina yıkıldığına ilişkin soruya yanıt verdi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T00:19+0300
2023-02-07T00:19+0300
2023-02-07T00:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gaziantep
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katıldı.Cüneyt Özdemir, bölgedeki gelişmeleri aktaran Şahin'e “Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?” sorusunu sordu.Şahin, Özdemir'e “60.000 nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok, tam bir felaket var.” yanıtını verdi.
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Fatma Şahin: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok, tam bir felaket var
00:19 07.02.2023 (güncellendi: 00:20 07.02.2023) Abone ol
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede kaç bina yıkıldığına ilişkin soruya yanıt verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katıldı.
Cüneyt Özdemir, bölgedeki gelişmeleri aktaran Şahin'e “Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?” sorusunu sordu.
Şahin, Özdemir'e “60.000 nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok, tam bir felaket var.” yanıtını verdi.