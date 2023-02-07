https://sputniknews.com.tr/20230207/eski-milli-futbolcu-gokhan-zan-hataya-atom-bomlari-atilmis-gibi-yardim-edin-1066709246.html
Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan: Hatay’a atom bombaları atılmış gibi, yardım edin
Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan: Hatay’a atom bombaları atılmış gibi, yardım edin
Milli takımın eski futbolcusu Gökhan Zan, Radyo Sputnik Deprem Özel yayınına konuk oldu. Hatay’da depremi yaşayan Gökhan Zan, açıklamasında depremde etkilenen... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T17:14+0300
2023-02-07T17:14+0300
2023-02-07T17:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gökhan zan
deprem
hatay
yardım
antakya
destek
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremden etkilenen 10 il arasında Hatay da yer aldı.Hatay’da yüz binlerce insanın kışlık kıyafet, gıda ve ısınma problemi yaşadığını Radyo Sputnik’e anlatan Gökhan Zan, benzin tedarikinde sıkıntılar olduğunu belirterek bölge halkının soğuk kış şartlarına karşı da mücadele verdiğini söyledi. Bunun yanı sıra bölgede ciddi bir erzak ve kışlık kıyafet problemi de yaşandığını söyleyen Gökhan Zan, yetkililerden ivedilikle yardım talebinde bulundu.‘Depremzedeler ne yapacaklarını bilmiyorlar’Milli takımın eski futbolcusu Gökhan Zan yaşanan deprem felaketi sonucunda memleketi Hatay’ın çok zor durumda olduğunu söyleyerek evlerin ve yolların göçük altında kaldığını belirtti. Gökhan Zan açıklamasında, ‘İnsanlar neler yapacaklarını bilmiyorlar. Bir taraftan kayıplar verirken bir yandan da hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Hatay halkının yardıma ihtiyacı var. Burası savaş alanı gibi, atom bombaları patlamış gibi’ ifadelerini kullandı.
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gökhan zan, deprem, hatay, yardım, antakya, destek
gökhan zan, deprem, hatay, yardım, antakya, destek
Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan: Hatay’a atom bombaları atılmış gibi, yardım edin
17:14 07.02.2023 (güncellendi: 17:41 07.02.2023) Abone ol
Milli takımın eski futbolcusu Gökhan Zan, Radyo Sputnik Deprem Özel yayınına konuk oldu. Hatay’da depremi yaşayan Gökhan Zan, açıklamasında depremde etkilenen bölgelerin birer savaş alanlarına dönüştüğünü ve depremin yıkıcı etkilerinin atom bombası büyüklüğünde olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremden etkilenen 10 il arasında Hatay da yer aldı.
Hatay’da yüz binlerce insanın kışlık kıyafet, gıda ve ısınma problemi yaşadığını Radyo Sputnik’e anlatan Gökhan Zan, benzin tedarikinde sıkıntılar olduğunu belirterek bölge halkının soğuk kış şartlarına karşı da mücadele verdiğini söyledi.
Bunun yanı sıra bölgede ciddi bir erzak ve kışlık kıyafet problemi de yaşandığını söyleyen Gökhan Zan, yetkililerden ivedilikle yardım talebinde bulundu.
‘Depremzedeler ne yapacaklarını bilmiyorlar’
Milli takımın eski futbolcusu Gökhan Zan yaşanan deprem felaketi sonucunda memleketi Hatay’ın çok zor durumda olduğunu söyleyerek evlerin ve yolların göçük altında kaldığını belirtti. Gökhan Zan açıklamasında, ‘İnsanlar neler yapacaklarını bilmiyorlar. Bir taraftan kayıplar verirken bir yandan da hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Hatay halkının yardıma ihtiyacı var. Burası savaş alanı gibi, atom bombaları patlamış gibi’ ifadelerini kullandı.