Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/enkazdan-33-saat-sonra-kurtarilan-14-aylik-arya-ikizi-azraya-kavusacak-1066745367.html
Enkazdan 33 saat sonra kurtarılan 14 aylık Arya, ikizi Azra'ya kavuşacak
Enkazdan 33 saat sonra kurtarılan 14 aylık Arya, ikizi Azra'ya kavuşacak
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden sonra Hatay İskenderun’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ AFAD ekibi, 14 aylık Arya'yı 33... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:43+0300
2023-02-08T13:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066745133_0:298:1434:1105_1920x0_80_0_0_c680537dfb6c59b55a0ca6005defec88.png
Tekirdağ’dan yola çıkan AFAD ekipleri de Hatay İskenderun’da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Enkaz alanında arama faaliyetlerine devam eden Tekirdağ AFAD ekipleri, bir enkaz alanında kız çocuğu tespit ederek o alana yöneldi.33 saat sonra kurtarılıp hastaneye sevk edildiSabah 04.00 sularında arama faaliyetlerine sürdüren ekipler, öğlenden sonra saat 13.15’te ismi Arya Karaali olduğu öğrenilen 14 aylık çocuğa ulaşarak enkazdan kurtardı. Kurtarıldıktan sonra alkışlarla ambulansa koyulan 14 aylık kız çocuğunun, bir de Azra adında ikizi olduğu öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Enkazdan 33 saat sonra kurtarılan 14 aylık Arya, ikizi Azra'ya kavuşacak
Enkazdan 33 saat sonra kurtarılan 14 aylık Arya, ikizi Azra'ya kavuşacak
2023-02-07T13:43+0300
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066745133_0:164:1434:1240_1920x0_80_0_0_715193aef99208431364cbbf5b125cab.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, video, видео
deprem, video, видео

Enkazdan 33 saat sonra kurtarılan 14 aylık Arya, ikizi Azra'ya kavuşacak

13:43 07.02.2023 (güncellendi: 13:44 08.02.2023)
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden sonra Hatay İskenderun’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ AFAD ekibi, 14 aylık Arya'yı 33 saat sonra enkazdan kurtardı. Hastaneye sevk edilen Arya, Azra ikinize kavuşacak.

Tekirdağ’dan yola çıkan AFAD ekipleri de Hatay İskenderun’da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Enkaz alanında arama faaliyetlerine devam eden Tekirdağ AFAD ekipleri, bir enkaz alanında kız çocuğu tespit ederek o alana yöneldi.
33 saat sonra kurtarılıp hastaneye sevk edildi
Sabah 04.00 sularında arama faaliyetlerine sürdüren ekipler, öğlenden sonra saat 13.15’te ismi Arya Karaali olduğu öğrenilen 14 aylık çocuğa ulaşarak enkazdan kurtardı. Kurtarıldıktan sonra alkışlarla ambulansa koyulan 14 aylık kız çocuğunun, bir de Azra adında ikizi olduğu öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала