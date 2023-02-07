https://sputniknews.com.tr/20230207/enkaz-altindan-saatler-sonra-inanilmaz-kurtulus-1066752300.html
Enkaz altından saatler sonra inanılmaz kurtuluş
Enkaz altından saatler sonra inanılmaz kurtuluş
Adıyaman'da enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:15+0300
2023-02-07T15:15+0300
2023-02-08T15:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Ekipler bu sabah itibariyle Adıyaman merkezde gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde enkaz altında kalan 2 çocuk 1 kadın olmak üzere 3 kişiyi sağ olarak kurtardı. Enkazdan çıkarılan depremzedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Adıyaman'da enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı
2023-02-07T15:15+0300
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PT1M05S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
Enkaz altından saatler sonra inanılmaz kurtuluş
15:15 07.02.2023 (güncellendi: 15:15 08.02.2023) Abone ol
Adıyaman'da enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı
Ekipler bu sabah itibariyle Adıyaman merkezde gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde enkaz altında kalan 2 çocuk 1 kadın olmak üzere 3 kişiyi sağ olarak kurtardı. Enkazdan çıkarılan depremzedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.