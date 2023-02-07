https://sputniknews.com.tr/20230207/dso-depremden-23-milyona-yakin-insan-etkilenmis-olabilir-1066688541.html
DSÖ: Depremden 23 milyona yakın insan etkilenmiş olabilir
DSÖ: Depremden 23 milyona yakın insan etkilenmiş olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremin 23 milyon insanın etkilenmiş... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:43+0300
2023-02-07T12:43+0300
2023-02-07T12:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
dünya sağlık örgütü (dsö)
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DSÖ, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen depreme dair uyarıda bulundu.DSÖ'nün kıdemli acil durumlar yetkilisi Adelheid Marschang, kurumun yürütme komitesine verdiği bilgide, "Yaşananlara dair genel haritalar, yaklaşık 5 milyon savunmasız nüfus dahil olmak üzere 23 milyon insanın etkilenmiş olabileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.
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deprem, dünya sağlık örgütü (dsö)
deprem, dünya sağlık örgütü (dsö)
DSÖ: Depremden 23 milyona yakın insan etkilenmiş olabilir
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremin 23 milyon insanın etkilenmiş olabileceği uyarısını yaptı.
DSÖ, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen depreme dair uyarıda bulundu.
DSÖ'nün kıdemli acil durumlar yetkilisi Adelheid Marschang, kurumun yürütme komitesine verdiği bilgide, "Yaşananlara dair genel haritalar, yaklaşık 5 milyon savunmasız nüfus dahil olmak üzere 23 milyon insanın etkilenmiş olabileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.