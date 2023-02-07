https://sputniknews.com.tr/20230207/dogu-perincek-hukumetimiz-suriyeye-hava-ve-kara-sahasini-derhal-acmali-1066704923.html
Doğu Perinçek: Hükümetimiz Suriye'ye hava ve kara sahasını derhal açmalı
Doğu Perinçek: Hükümetimiz Suriye'ye hava ve kara sahasını derhal açmalı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Acımız büyük ama biz Türk milletiyiz acıyı kuvvete çevirmesini biliriz ve kuvvete çevireceğiz. Suriye'ye hava... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:12+0300
2023-02-07T16:12+0300
2023-02-07T16:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
vatan partisi
doğu perinçek
deprem
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili açıklamalarda bulundu.Perinçek, "Karşılaştığımız sorun, örgütlü olarak devlet gücüyle çözülecek bir sorundur. Onun için bugün en büyük yanlış devletimizi yıpratmaktır. Hükümetimize okları çevirmektir. Ordumuza, polisimize karşı güvensizlik yaymaktır. Bozgunculuktur. Devlet de var, hükümet de var, ordu da var, polis de var en önemlisi büyük Türk milleti var. Onun için bu yıkıntıların altından kalkarız kalkacağız. Yalnız kalkmakla kalmayacağız. Sorunlarımızı çözmek için bağımsız, birleşen, üreten Türkiye için büyük çözümlere yöneleceğiz. Bu koşullarda çaresizliğe yakınmaya yer yok. Karamsarlık bugün en büyük düşmanımızdır" dedi.Perinçek, şöyle devam etti: "Buradan Türk milletinin, devletimizin çalışkanlığıyla, fedakarlıklarıyla, kahramanlıklarıyla çıkarız. Onun için bütün haberlerimizde, birbirimizle görüşürken, konuşurken fitne yok, fesat yok, dedikodu yok. Kahramanlıkları anlatmak var. Fedakarlıkları anlatmak var. Çalışkanlıkları anlatmak var. Çünkü biz kuvvetimizle bu sorunların üstesinden geleceğiz ağlayarak, yakınarak değil. Olağanüstü bir durumun içinde bulunuyoruz. Burada olağanüstü çözümler var. Olağanüstü durumlarda çözüm her zaman olağanüstüdür. Milletimizin o olağanüstü kahramanlık karakterini şimdi ayağa kaldırıyoruz. Omuz omuza veriyoruz, el ele veriyoruz, yürek yüreğe veriyoruz. Ve göreceksiniz Türkiye bu sorunların üstesinden gelecek ve büyük ufuklara yönelecek."Perinçek, "Bu arada değerli komşumuz Suriye'mizin de acısını paylaşıyoruz. Ve komşuluk dayanışmasını elbette göstereceğiz. O nedenle Suriye'ye hava sahasını, kara sahasını hükümetimizin derhal açmasını öneriyoruz. Durum olağanüstü, çözüm olağanüstü, kararlılık azmimiz olağanüstü kahramanlığımız da olağanüstü olacak" ifadelerini kullandı.
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vatan partisi, doğu perinçek, deprem
vatan partisi, doğu perinçek, deprem
Doğu Perinçek: Hükümetimiz Suriye'ye hava ve kara sahasını derhal açmalı
16:12 07.02.2023 (güncellendi: 16:37 07.02.2023) Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Acımız büyük ama biz Türk milletiyiz acıyı kuvvete çevirmesini biliriz ve kuvvete çevireceğiz. Suriye'ye hava sahasını, kara sahasını hükümetimizin derhal açmasını öneriyoruz" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Perinçek, "Karşılaştığımız sorun, örgütlü olarak devlet gücüyle çözülecek bir sorundur. Onun için bugün en büyük yanlış devletimizi yıpratmaktır. Hükümetimize okları çevirmektir. Ordumuza, polisimize karşı güvensizlik yaymaktır. Bozgunculuktur. Devlet de var, hükümet de var, ordu da var, polis de var en önemlisi büyük Türk milleti var. Onun için bu yıkıntıların altından kalkarız kalkacağız. Yalnız kalkmakla kalmayacağız. Sorunlarımızı çözmek için bağımsız, birleşen, üreten Türkiye için büyük çözümlere yöneleceğiz. Bu koşullarda çaresizliğe yakınmaya yer yok. Karamsarlık bugün en büyük düşmanımızdır" dedi.
Perinçek, şöyle devam etti: "Buradan Türk milletinin, devletimizin çalışkanlığıyla, fedakarlıklarıyla, kahramanlıklarıyla çıkarız. Onun için bütün haberlerimizde, birbirimizle görüşürken, konuşurken fitne yok, fesat yok, dedikodu yok. Kahramanlıkları anlatmak var. Fedakarlıkları anlatmak var. Çalışkanlıkları anlatmak var. Çünkü biz kuvvetimizle bu sorunların üstesinden geleceğiz ağlayarak, yakınarak değil. Olağanüstü bir durumun içinde bulunuyoruz. Burada olağanüstü çözümler var. Olağanüstü durumlarda çözüm her zaman olağanüstüdür. Milletimizin o olağanüstü kahramanlık karakterini şimdi ayağa kaldırıyoruz. Omuz omuza veriyoruz, el ele veriyoruz, yürek yüreğe veriyoruz. Ve göreceksiniz Türkiye bu sorunların üstesinden gelecek ve büyük ufuklara yönelecek."
Perinçek, "Bu arada değerli komşumuz Suriye'mizin de acısını paylaşıyoruz. Ve komşuluk dayanışmasını elbette göstereceğiz. O nedenle Suriye'ye hava sahasını, kara sahasını hükümetimizin derhal açmasını öneriyoruz. Durum olağanüstü, çözüm olağanüstü, kararlılık azmimiz olağanüstü kahramanlığımız da olağanüstü olacak" ifadelerini kullandı.