https://sputniknews.com.tr/20230207/diyarbakirda-genc-kadin-32-saat-sonra-enkazdan-yarali-cikarildi-1066688816.html
Diyarbakır'da genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı
Diyarbakır'da genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı
Diyarbakır'da Zeynep Ateşoğulları adlı genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:46+0300
2023-02-07T12:46+0300
2023-02-07T12:50+0300
diyarbakır
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yaralı
kadın
arama kurtarma
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Diyarbakır Bağlar İlçesi Tesisler mevkiinde bulunan enkazda 32 saat sonra Zeynep Ateşoğulları adlı genç kadın yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz başında bekleyen yakınları ambulans önüne geldi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralı kadın çıkarıldığı sırada gözyaşlarını tutamayan aileler birbirine sarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html
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Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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diyarbakır, yaralı, kadın, arama kurtarma
diyarbakır, yaralı, kadın, arama kurtarma
Diyarbakır'da genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı
12:46 07.02.2023 (güncellendi: 12:50 07.02.2023) Abone ol
Diyarbakır'da Zeynep Ateşoğulları adlı genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Diyarbakır Bağlar İlçesi Tesisler mevkiinde bulunan enkazda 32 saat sonra Zeynep Ateşoğulları adlı genç kadın yaralı olarak çıkarıldı.
Enkaz başında bekleyen yakınları ambulans önüne geldi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kadın çıkarıldığı sırada gözyaşlarını tutamayan aileler birbirine sarıldı.