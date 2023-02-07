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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/diyarbakirda-genc-kadin-32-saat-sonra-enkazdan-yarali-cikarildi-1066688816.html
Diyarbakır'da genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı
Diyarbakır'da genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı
Diyarbakır'da Zeynep Ateşoğulları adlı genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:46+0300
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diyarbakır
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yaralı
kadın
arama kurtarma
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Diyarbakır Bağlar İlçesi Tesisler mevkiinde bulunan enkazda 32 saat sonra Zeynep Ateşoğulları adlı genç kadın yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz başında bekleyen yakınları ambulans önüne geldi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralı kadın çıkarıldığı sırada gözyaşlarını tutamayan aileler birbirine sarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html
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diyarbakır, yaralı, kadın, arama kurtarma
diyarbakır, yaralı, kadın, arama kurtarma

Diyarbakır'da genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı

12:46 07.02.2023 (güncellendi: 12:50 07.02.2023)
© Sputnik / Sertaç KayarZeynep Ateşoğulları
Zeynep Ateşoğulları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır'da Zeynep Ateşoğulları adlı genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Diyarbakır Bağlar İlçesi Tesisler mevkiinde bulunan enkazda 32 saat sonra Zeynep Ateşoğulları adlı genç kadın yaralı olarak çıkarıldı.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır'da genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı
Diyarbakır'da genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
Diyarbakır'da genç kadın 32 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı
© Sputnik / Sertaç Kayar
Enkaz başında bekleyen yakınları ambulans önüne geldi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
© Sputnik / Sertaç KayarGenç kadının 32 saat aradan sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılması enkaz başında bekleyen diğer aileler için de umut oldu.
Genç kadının 32 saat aradan sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılması enkaz başında bekleyen diğer aileler için de umut oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
Genç kadının 32 saat aradan sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılması enkaz başında bekleyen diğer aileler için de umut oldu.
© Sputnik / Sertaç Kayar
Yaralı kadın çıkarıldığı sırada gözyaşlarını tutamayan aileler birbirine sarıldı.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün | Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 432 oldu
06:46
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