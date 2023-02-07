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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/depremle-ilgili-supheli-haberler-icin-dezenformasyon-bildirim-servisi-kullanima-acildi-1066677614.html
Depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı
Depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
deprem
kahramanmaraş
cumhurbaşkanlığı
dezenformasyon
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi" halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/depremin-yiktigi-kentlerde-kar-ve-yagisli-hava-bekleniyor-1066675888.html
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deprem, deprem, kahramanmaraş, cumhurbaşkanlığı, dezenformasyon
deprem, deprem, kahramanmaraş, cumhurbaşkanlığı, dezenformasyon

Depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı

09:15 07.02.2023
© AADepremle ilgili şüpheli haberler için "Dezenformasyon Bildirim Servisi" kullanıma açıldı
Depremle ilgili şüpheli haberler için Dezenformasyon Bildirim Servisi kullanıma açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi" halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Buhara Caddesi'ndeki çalışmalarını sürdürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremin yıktığı kentlerde kar ve yağışlı hava bekleniyor
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