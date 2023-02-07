https://sputniknews.com.tr/20230207/depremle-ilgili-supheli-haberler-icin-dezenformasyon-bildirim-servisi-kullanima-acildi-1066677614.html
Depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı
Depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T09:15+0300
2023-02-07T09:15+0300
2023-02-07T09:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
deprem
kahramanmaraş
cumhurbaşkanlığı
dezenformasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066677422_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_670df21740ee3771166a2177ca93f145.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi" halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/depremin-yiktigi-kentlerde-kar-ve-yagisli-hava-bekleniyor-1066675888.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066677422_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_91394bb75af461fb4d8b8af1ffa32422.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, deprem, kahramanmaraş, cumhurbaşkanlığı, dezenformasyon
deprem, deprem, kahramanmaraş, cumhurbaşkanlığı, dezenformasyon
Depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi" halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.