Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/depremde-yikilan-binalarin-icinde-kurtarilmayi-beklediler-1066751481.html
Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler
Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler
Hatay'da yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5. katındaki yaşlı kadın kurtarılmayı bekliyor 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:46+0300
2023-02-08T15:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066751185_0:277:1913:1353_1920x0_80_0_0_166361f2f158786e94c576cd11d8dbe2.png
Depremin en büyük yarayı açtığı şehirlerden Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler enkaz altından yaralı ve cansız bedenleri çıkarırken, bazı yerlerde ise hasarlı binalardaki vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Hatay'da yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5. katındaki yaşlı kadın kurtarılmayı bekliyor
Hatay'da yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5. katındaki yaşlı kadın kurtarılmayı bekliyor
2023-02-07T14:46+0300
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066751185_0:98:1913:1532_1920x0_80_0_0_d28438912513a13b9f3365a38cc8575c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, video, видео
deprem, video, видео

Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler

14:46 07.02.2023 (güncellendi: 15:04 08.02.2023)
Abone olTelegram
Hatay'da yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5. katındaki yaşlı kadın kurtarılmayı bekliyor
Depremin en büyük yarayı açtığı şehirlerden Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler enkaz altından yaralı ve cansız bedenleri çıkarırken, bazı yerlerde ise hasarlı binalardaki vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала