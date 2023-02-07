https://sputniknews.com.tr/20230207/depremde-yikilan-binalarin-icinde-kurtarilmayi-beklediler-1066751481.html
Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler
Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler
Hatay'da yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5. katındaki yaşlı kadın kurtarılmayı bekliyor 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:46+0300
2023-02-07T14:46+0300
2023-02-08T15:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Depremin en büyük yarayı açtığı şehirlerden Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler enkaz altından yaralı ve cansız bedenleri çıkarırken, bazı yerlerde ise hasarlı binalardaki vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066751185_0:98:1913:1532_1920x0_80_0_0_d28438912513a13b9f3365a38cc8575c.png
Hatay'da yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5. katındaki yaşlı kadın kurtarılmayı bekliyor
Hatay'da yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5. katındaki yaşlı kadın kurtarılmayı bekliyor
2023-02-07T14:46+0300
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PT0M23S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler
14:46 07.02.2023 (güncellendi: 15:04 08.02.2023) Abone ol
Hatay'da yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5. katındaki yaşlı kadın kurtarılmayı bekliyor
Depremin en büyük yarayı açtığı şehirlerden Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler enkaz altından yaralı ve cansız bedenleri çıkarırken, bazı yerlerde ise hasarlı binalardaki vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.