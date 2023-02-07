https://sputniknews.com.tr/20230207/deprem-bolgesine-gitmek-icin-istanbul-havalimanina-gelen-gonulluler-yogunluga-neden-oldu-1066678003.html

Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu

Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu

Deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T09:21+0300

2023-02-07T09:21+0300

2023-02-07T09:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

istanbul havalimanı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı.Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluştururken bu durum izdihama neden oldu.Yaşanan izdihama zaman zaman havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.Son olarak Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerin de olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi THY uçağıyla Adana'ya sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html

kahramanmaraş

istanbul havalimanı

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kahramanmaraş, deprem, istanbul havalimanı