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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/deprem-bolgesine-gitmek-icin-istanbul-havalimanina-gelen-gonulluler-yogunluga-neden-oldu-1066678003.html
Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu
Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu
Deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T09:21+0300
2023-02-07T09:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
istanbul havalimanı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı.Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluştururken bu durum izdihama neden oldu.Yaşanan izdihama zaman zaman havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.Son olarak Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerin de olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi THY uçağıyla Adana'ya sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html
kahramanmaraş
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kahramanmaraş, deprem, istanbul havalimanı
kahramanmaraş, deprem, istanbul havalimanı

Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu

09:21 07.02.2023
© İHA / Lokman SarıkurtDeprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler, havalimanında yoğunluğa neden oldu.
Deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler, havalimanında yoğunluğa neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© İHA / Lokman Sarıkurt
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Deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler, havalimanında yoğunluğa neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluştururken bu durum izdihama neden oldu.
Yaşanan izdihama zaman zaman havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Son olarak Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerin de olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi THY uçağıyla Adana'ya sevk edildi.
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 22 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün | Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 381'e yükseldi
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