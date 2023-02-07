https://sputniknews.com.tr/20230207/cumhurbaskanligina-ait-2-ucak-kurtarma-personelinin-deprem-bolgesine-intikali-icin-tahsis-edildi-1066703910.html
Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, kurtarma personelinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi
Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, kurtarma personelinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:57+0300
2023-02-07T15:57+0300
2023-02-07T16:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
cumhurbaşkanlığı
deprem
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Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.
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cumhurbaşkanlığı, deprem
Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, kurtarma personelinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi
15:57 07.02.2023 (güncellendi: 16:11 07.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi.
Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.