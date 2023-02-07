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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/cumhurbaskanligina-ait-2-ucak-kurtarma-personelinin-deprem-bolgesine-intikali-icin-tahsis-edildi-1066703910.html
Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, kurtarma personelinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi
Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, kurtarma personelinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:57+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
cumhurbaşkanlığı
deprem
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Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.
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cumhurbaşkanlığı, deprem
cumhurbaşkanlığı, deprem

Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, kurtarma personelinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi

15:57 07.02.2023 (güncellendi: 16:11 07.02.2023)
© AA / Oğuz YeterKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA / Oğuz Yeter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi.
Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.
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