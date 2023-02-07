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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/cumhurbaskani-erdogan-devlet-bilgi-koordinasyon-merkezinde-yurutulen-calismalari-koordine-edecek-1066693336.html
Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek
Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine edecek. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:24+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine edecek.
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recep tayyip erdoğan, deprem
recep tayyip erdoğan, deprem

Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek

13:24 07.02.2023 (güncellendi: 13:46 07.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine edecek.
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