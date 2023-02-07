https://sputniknews.com.tr/20230207/cumhurbaskani-erdogan-devlet-bilgi-koordinasyon-merkezinde-yurutulen-calismalari-koordine-edecek-1066693336.html
Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek
Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine edecek. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:24+0300
2023-02-07T13:24+0300
2023-02-07T13:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine edecek.
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recep tayyip erdoğan, deprem
recep tayyip erdoğan, deprem
Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek
13:24 07.02.2023 (güncellendi: 13:46 07.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine edecek.