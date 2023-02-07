https://sputniknews.com.tr/20230207/cumhurbaskani-erdogan-devlet-bilgi-koordinasyon-merkezinde-yurutulen-calismalari-koordine-edecek-1066693336.html

Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek

Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine edecek. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T13:24+0300

2023-02-07T13:24+0300

2023-02-07T13:46+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

deprem

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine edecek.

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recep tayyip erdoğan, deprem