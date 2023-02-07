https://sputniknews.com.tr/20230207/charlie-hebdonun-depremlerle-alay-ettigi-karikatur-tepki-cekti-daima-daha-asagi-daima-alcakca-1066710502.html
Charlie Hebdo'nun depremlerle alay ettiği karikatür tepki çekti: Daima daha aşağı, daima alçakça
Charlie Hebdo'nun depremlerle alay ettiği karikatür tepki çekti: Daima daha aşağı, daima alçakça
Fransız Charlie Hebdo dergisinin, binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etmesi sosyal medyada tepki topladı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T18:22+0300
2023-02-07T18:22+0300
2023-02-07T18:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
charlie hebdo
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Siyaset bilimci ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Dr. François Burgat, Charlie Hebdo'nun Kahramanmaraş merkezli depremlerle alay eden paylaşımı için "Daima daha aşağı, daima alçakça." ifadesini kullandı.İsviçre'deki Lozan Üniversitesi ekonomistlerinden Dr. Brahami Mostafa da "Rezilliğin sonu yok. İnsanların başına gelenle dalga geçmek berbatça. Açıkçası Türkiye üzerinden İslam hedef alınıyor." yorumunu yaptı.Fransız emniyetinden Alexandre Boisson da derginin Türkiye'yi hedef alan karikatürüne tepki göstererek "Meslektaşım Franck Brinsolora sizi korumak için öldü. Kaleminiz öldürücü hale gelir ve bir kez daha diğer meslektaşlarım feda edilirse, nefrete tahrikten adalete hesap vermeniz lazım." ifadesini kullandı.İsviçreli yazar ve filozof Prof. Tarık Ramazan da Charlie Hebdo'nun mizah anlayışını "ırkçı" ve "insanlık dışı" olarak değerlendirerek, Fransız derginin paylaşımıyla değersizliğini ortaya koyduğuna işaret etti.Derginin paylaşımı Türkiye ve sosyal medyada da tepkilere neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230207/charlie-hebdo-depremle-alay-etti-1066682095.html
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deprem, charlie hebdo
Charlie Hebdo'nun depremlerle alay ettiği karikatür tepki çekti: Daima daha aşağı, daima alçakça
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Fransız Charlie Hebdo dergisinin, binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etmesi sosyal medyada tepki topladı.
Siyaset bilimci ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Dr. François Burgat, Charlie Hebdo'nun Kahramanmaraş merkezli depremlerle alay eden paylaşımı için "Daima daha aşağı, daima alçakça." ifadesini kullandı.
İsviçre'deki Lozan Üniversitesi ekonomistlerinden Dr. Brahami Mostafa da "Rezilliğin sonu yok. İnsanların başına gelenle dalga geçmek berbatça. Açıkçası Türkiye üzerinden İslam hedef alınıyor." yorumunu yaptı.
Fransız emniyetinden Alexandre Boisson da derginin Türkiye'yi hedef alan karikatürüne tepki göstererek "Meslektaşım Franck Brinsolora sizi korumak için öldü. Kaleminiz öldürücü hale gelir ve bir kez daha diğer meslektaşlarım feda edilirse, nefrete tahrikten adalete hesap vermeniz lazım." ifadesini kullandı.
İsviçreli yazar ve filozof Prof. Tarık Ramazan da Charlie Hebdo'nun mizah anlayışını "ırkçı" ve "insanlık dışı" olarak değerlendirerek, Fransız derginin paylaşımıyla değersizliğini ortaya koyduğuna işaret etti.
Derginin paylaşımı Türkiye ve sosyal medyada da tepkilere neden oldu.