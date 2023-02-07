https://sputniknews.com.tr/20230207/charlie-hebdo-depremle-alay-etti-1066682095.html
Charlie Hebdo, depremle alay etti
Charlie Hebdo, depremle alay etti
Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T11:33+0300
2023-02-07T11:33+0300
2023-02-07T11:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fransa
charlie hebdo
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066681773_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e42464795108cc0a098d7593db562a00.png
Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı.Çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı.Karikatür, derginin Twitter hesabından da yayınlandı.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066681773_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_e71bc0e0ca7cb170ab7d2b549b8259bd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, charlie hebdo, deprem
fransa, charlie hebdo, deprem
Charlie Hebdo, depremle alay etti
Abone ol
Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazdı.
Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı.
Çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı.
Karikatür, derginin Twitter hesabından da yayınlandı.