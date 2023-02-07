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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/charlie-hebdo-depremle-alay-etti-1066682095.html
Charlie Hebdo, depremle alay etti
Charlie Hebdo, depremle alay etti
Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fransa
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Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı.Çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı.Karikatür, derginin Twitter hesabından da yayınlandı.
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fransa, charlie hebdo, deprem
fransa, charlie hebdo, deprem

Charlie Hebdo, depremle alay etti

11:33 07.02.2023
© AFP 2023Charlie Hebdo
Charlie Hebdo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023
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Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazdı.
Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı.
Çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı.
Karikatür, derginin Twitter hesabından da yayınlandı.
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