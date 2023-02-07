https://sputniknews.com.tr/20230207/charlie-hebdo-depremle-alay-etti-1066682095.html

Charlie Hebdo, depremle alay etti

Charlie Hebdo, depremle alay etti

Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T11:33+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fransa

charlie hebdo

deprem

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Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı.Çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı.Karikatür, derginin Twitter hesabından da yayınlandı.

fransa

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fransa, charlie hebdo, deprem