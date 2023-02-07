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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230207/cecenistan-lideri-kadirov-ukraynadaki-ozel-harekat-bu-yilin-sonunda-tamamlanacak--1066707372.html
Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak
Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının 2023’ün sonunda tamamlanacağı tahmininde bulundu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:56+0300
2023-02-07T16:57+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ramzan kadirov
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Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadirov, bugün Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev’e röportaj verdi. Kadirov, Avrupa ülkelerine uçuşların ne zaman başlayacağı sorusuna, “Özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak. Avrupa ülkeleri, yanlış yaptıklarını artık kabul ediyor. Batı diz çökecek ve her zaman olduğu gibi Avrupa ülkeleri tüm alanlarda Rusya Federasyonu ile işbirliği yapmak zorun olacak. Başka türlü olmamalı ve olmayacak da” yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 tarihinde, Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma emrini vermişti.
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rusya, ukrayna, ramzan kadirov
rusya, ukrayna, ramzan kadirov

Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak

16:56 07.02.2023 (güncellendi: 16:57 07.02.2023)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının 2023’ün sonunda tamamlanacağı tahmininde bulundu.
Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadirov, bugün Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev’e röportaj verdi.
Kadirov, Avrupa ülkelerine uçuşların ne zaman başlayacağı sorusuna, “Özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak. Avrupa ülkeleri, yanlış yaptıklarını artık kabul ediyor. Batı diz çökecek ve her zaman olduğu gibi Avrupa ülkeleri tüm alanlarda Rusya Federasyonu ile işbirliği yapmak zorun olacak. Başka türlü olmamalı ve olmayacak da” yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 tarihinde, Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma emrini vermişti.
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