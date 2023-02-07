https://sputniknews.com.tr/20230207/cecenistan-lideri-kadirov-ukraynadaki-ozel-harekat-bu-yilin-sonunda-tamamlanacak--1066707372.html
Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak
Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının 2023’ün sonunda tamamlanacağı tahmininde bulundu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:56+0300
2023-02-07T16:56+0300
2023-02-07T16:57+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ramzan kadirov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104203/40/1042034034_0:122:2401:1473_1920x0_80_0_0_cda3cc6543bdeb831095eeaf75829ca5.jpg
Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadirov, bugün Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev’e röportaj verdi. Kadirov, Avrupa ülkelerine uçuşların ne zaman başlayacağı sorusuna, “Özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak. Avrupa ülkeleri, yanlış yaptıklarını artık kabul ediyor. Batı diz çökecek ve her zaman olduğu gibi Avrupa ülkeleri tüm alanlarda Rusya Federasyonu ile işbirliği yapmak zorun olacak. Başka türlü olmamalı ve olmayacak da” yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 tarihinde, Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma emrini vermişti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104203/40/1042034034_138:0:2263:1594_1920x0_80_0_0_85661888471326ab7a17dae4c3c98524.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, ramzan kadirov
rusya, ukrayna, ramzan kadirov
Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak
16:56 07.02.2023 (güncellendi: 16:57 07.02.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının 2023’ün sonunda tamamlanacağı tahmininde bulundu.
Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadirov, bugün Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev’e röportaj verdi.
Kadirov, Avrupa ülkelerine uçuşların ne zaman başlayacağı sorusuna, “Özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak. Avrupa ülkeleri, yanlış yaptıklarını artık kabul ediyor. Batı diz çökecek ve her zaman olduğu gibi Avrupa ülkeleri tüm alanlarda Rusya Federasyonu ile işbirliği yapmak zorun olacak. Başka türlü olmamalı ve olmayacak da” yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 tarihinde, Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma emrini vermişti.