https://sputniknews.com.tr/20230207/cecenistan-lideri-kadirov-ukraynadaki-ozel-harekat-bu-yilin-sonunda-tamamlanacak--1066707372.html

Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak

Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının 2023’ün sonunda tamamlanacağı tahmininde bulundu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T16:56+0300

2023-02-07T16:56+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ramzan kadirov

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Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadirov, bugün Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev’e röportaj verdi. Kadirov, Avrupa ülkelerine uçuşların ne zaman başlayacağı sorusuna, “Özel harekat bu yılın sonunda tamamlanacak. Avrupa ülkeleri, yanlış yaptıklarını artık kabul ediyor. Batı diz çökecek ve her zaman olduğu gibi Avrupa ülkeleri tüm alanlarda Rusya Federasyonu ile işbirliği yapmak zorun olacak. Başka türlü olmamalı ve olmayacak da” yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 tarihinde, Ukrayna’da özel askeri harekat başlatma emrini vermişti.

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rusya, ukrayna, ramzan kadirov