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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/botas-deprem-bolgesinde-dogal-gaz-hatlarindaki-hasar-onarim-calismalarinin-surduruldugunu-bildirdi-1066689329.html
BOTAŞ, deprem bölgesinde doğalgaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi
BOTAŞ, deprem bölgesinde doğalgaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:48+0300
2023-02-07T12:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası doğal gaz ana iletim hatlarında hasar meydana gelen noktalarda ekiplerimiz onarım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.Tüm BOTAŞ ekiplerinin oldukça zorlu hava ve arazi şartları altında sahada olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordinasyon içinde vatandaşlara güvenli gaz akışının sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.BOTAŞ, bu sabah yayımladığı basın açıklamasında Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a doğal gaz verilemediğini belirtmişti.
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deprem, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
deprem, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

BOTAŞ, deprem bölgesinde doğalgaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi

12:48 07.02.2023 (güncellendi: 12:53 07.02.2023)
© Sputnik / Sertaç KayarZeynep Ateşoğulları
Zeynep Ateşoğulları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası doğal gaz ana iletim hatlarında hasar meydana gelen noktalarda ekiplerimiz onarım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Tüm BOTAŞ ekiplerinin oldukça zorlu hava ve arazi şartları altında sahada olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordinasyon içinde vatandaşlara güvenli gaz akışının sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.
BOTAŞ, bu sabah yayımladığı basın açıklamasında Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a doğal gaz verilemediğini belirtmişti.
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