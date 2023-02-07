https://sputniknews.com.tr/20230207/botas-deprem-bolgesinde-dogal-gaz-hatlarindaki-hasar-onarim-calismalarinin-surduruldugunu-bildirdi-1066689329.html

BOTAŞ, deprem bölgesinde doğalgaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi

BOTAŞ, deprem bölgesinde doğalgaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T12:48+0300

2023-02-07T12:48+0300

2023-02-07T12:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası doğal gaz ana iletim hatlarında hasar meydana gelen noktalarda ekiplerimiz onarım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.Tüm BOTAŞ ekiplerinin oldukça zorlu hava ve arazi şartları altında sahada olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordinasyon içinde vatandaşlara güvenli gaz akışının sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.BOTAŞ, bu sabah yayımladığı basın açıklamasında Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a doğal gaz verilemediğini belirtmişti.

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)