https://sputniknews.com.tr/20230207/belcika-ekibi-gentin-stadina-turk-bayragi-yansitildi-1066690454.html
Belçika ekibi Gent'in stadına Türk bayrağı yansıtıldı
Belçika ekibi Gent'in stadına Türk bayrağı yansıtıldı
Belçika 1. Futbol Ligi (Pro Lig) ekiplerinden Gent, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından dayanışma amacıyla stadına iki... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:00+0300
2023-02-07T13:00+0300
2023-02-07T13:04+0300
türk bayrağı
gent
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
stat
belçika
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Suriye'yi de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yabancı spor kulüpleri, Türkiye ve Suriye'ye desteklerini göstermeye devam ediyor.Bu doğrultuda, Belçika Ligi ekiplerinden KAA Gent, karşılaşmalarını oynadığı 20 bin kapasiteli Ghelamco Arena'yı Türk bayrağı ile aydınlattı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye yıkıcı bir depremle sarsıldı. Tüm Gent ailesinin düşünceleri, depremden etkilenen bölgede yaşayanlarla birlikte" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde yaşayanlarla dayanışma göstermek ve hayatını kaybedenleri anmak amacıyla, kulübün maçlarını oynadığı 20 bin kişi kapasiteli Ghelamco Arena'nın dış cephesine iki ülke bayraklarının yansıtıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html
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türk bayrağı, gent, stat, belçika
türk bayrağı, gent, stat, belçika
Belçika ekibi Gent'in stadına Türk bayrağı yansıtıldı
13:00 07.02.2023 (güncellendi: 13:04 07.02.2023) Abone ol
Belçika 1. Futbol Ligi (Pro Lig) ekiplerinden Gent, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından dayanışma amacıyla stadına iki ülkenin bayrağı yansıtıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Suriye'yi de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yabancı spor kulüpleri, Türkiye ve Suriye'ye desteklerini göstermeye devam ediyor.
Bu doğrultuda, Belçika Ligi ekiplerinden KAA Gent, karşılaşmalarını oynadığı 20 bin kapasiteli Ghelamco Arena'yı Türk bayrağı ile aydınlattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye yıkıcı bir depremle sarsıldı. Tüm Gent ailesinin düşünceleri, depremden etkilenen bölgede yaşayanlarla birlikte" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde yaşayanlarla dayanışma göstermek ve hayatını kaybedenleri anmak amacıyla, kulübün maçlarını oynadığı 20 bin kişi kapasiteli Ghelamco Arena'nın dış cephesine iki ülke bayraklarının yansıtıldığı belirtildi.