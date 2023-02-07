https://sputniknews.com.tr/20230207/belcika-ekibi-gentin-stadina-turk-bayragi-yansitildi-1066690454.html

Belçika ekibi Gent'in stadına Türk bayrağı yansıtıldı

Belçika ekibi Gent'in stadına Türk bayrağı yansıtıldı

Belçika 1. Futbol Ligi (Pro Lig) ekiplerinden Gent, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından dayanışma amacıyla stadına iki... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T13:00+0300

2023-02-07T13:00+0300

2023-02-07T13:04+0300

türk bayrağı

gent

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

stat

belçika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066690172_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d60900a8993777c49f4e31e5ee7dbf5f.jpg

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Suriye'yi de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yabancı spor kulüpleri, Türkiye ve Suriye'ye desteklerini göstermeye devam ediyor.Bu doğrultuda, Belçika Ligi ekiplerinden KAA Gent, karşılaşmalarını oynadığı 20 bin kapasiteli Ghelamco Arena'yı Türk bayrağı ile aydınlattı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye yıkıcı bir depremle sarsıldı. Tüm Gent ailesinin düşünceleri, depremden etkilenen bölgede yaşayanlarla birlikte" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde yaşayanlarla dayanışma göstermek ve hayatını kaybedenleri anmak amacıyla, kulübün maçlarını oynadığı 20 bin kişi kapasiteli Ghelamco Arena'nın dış cephesine iki ülke bayraklarının yansıtıldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html

gent

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk bayrağı, gent, stat, belçika