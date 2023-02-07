Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230207/barbaros-hayreddin-pasa-gemisi-sinopa-demirledi-1066685942.html
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Sinop’a demirledi
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Sinop’a demirledi
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği Karadeniz’de Sinop'taki doğal limana demirledi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:16+0300
2023-02-07T12:16+0300
türkiye
barbaros hayrettin paşa sismik araştırma gemisi
karadeniz
fırtına
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066685786_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b27f8c9cb61342f8a12f06281e1ae45b.jpg
Haftaya kar ve denizde fırtınayla başlayan Karadeniz’de çok sayıda yük ve balıkçı gemisi Sinop’un doğal limanına demir atarken, fırtınanın dinmesini bekleyen gemilere Türk sismografik petrol ve doğalgaz araştırma gemisi olan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi de eklendi.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki sismik araştırma gemisi, kırmızı-beyaz renkleriyle kuru yük gemileri arasında heybetiyle dikkat çekti.Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, burada Karadeniz’deki fırtınanın dinmesini bekleyecek.
türkiye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066685786_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_84d6b0d68a816872eeb50a6a445c8d19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
barbaros hayrettin paşa sismik araştırma gemisi, karadeniz, fırtına
barbaros hayrettin paşa sismik araştırma gemisi, karadeniz, fırtına

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Sinop’a demirledi

12:16 07.02.2023
© İHABarbaros Hayreddin Paşa gemisi
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği Karadeniz’de Sinop'taki doğal limana demirledi.
Haftaya kar ve denizde fırtınayla başlayan Karadeniz’de çok sayıda yük ve balıkçı gemisi Sinop’un doğal limanına demir atarken, fırtınanın dinmesini bekleyen gemilere Türk sismografik petrol ve doğalgaz araştırma gemisi olan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi de eklendi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki sismik araştırma gemisi, kırmızı-beyaz renkleriyle kuru yük gemileri arasında heybetiyle dikkat çekti.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, burada Karadeniz’deki fırtınanın dinmesini bekleyecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала