https://sputniknews.com.tr/20230207/barbaros-hayreddin-pasa-gemisi-sinopa-demirledi-1066685942.html
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Sinop’a demirledi
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Sinop’a demirledi
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği Karadeniz’de Sinop'taki doğal limana demirledi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:16+0300
2023-02-07T12:16+0300
2023-02-07T12:16+0300
türkiye
barbaros hayrettin paşa sismik araştırma gemisi
karadeniz
fırtına
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Haftaya kar ve denizde fırtınayla başlayan Karadeniz’de çok sayıda yük ve balıkçı gemisi Sinop’un doğal limanına demir atarken, fırtınanın dinmesini bekleyen gemilere Türk sismografik petrol ve doğalgaz araştırma gemisi olan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi de eklendi.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki sismik araştırma gemisi, kırmızı-beyaz renkleriyle kuru yük gemileri arasında heybetiyle dikkat çekti.Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, burada Karadeniz’deki fırtınanın dinmesini bekleyecek.
türkiye
karadeniz
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MIA „Rosiya Segodnya“
barbaros hayrettin paşa sismik araştırma gemisi, karadeniz, fırtına
barbaros hayrettin paşa sismik araştırma gemisi, karadeniz, fırtına
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Sinop’a demirledi
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Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği Karadeniz’de Sinop'taki doğal limana demirledi.
Haftaya kar ve denizde fırtınayla başlayan Karadeniz’de çok sayıda yük ve balıkçı gemisi Sinop’un doğal limanına demir atarken, fırtınanın dinmesini bekleyen gemilere Türk sismografik petrol ve doğalgaz araştırma gemisi olan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi de eklendi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki sismik araştırma gemisi, kırmızı-beyaz renkleriyle kuru yük gemileri arasında heybetiyle dikkat çekti.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, burada Karadeniz’deki fırtınanın dinmesini bekleyecek.