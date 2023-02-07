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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/bahceli-depremle-mucadele-kapsaminda-afada-1-milyon-liralik-yardim-yaptim-1066705861.html
Bahçeli: Depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptım
Bahçeli: Depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptım
MHP lideri Bahçeli, AFAD'a 1 milyon liralık bağış yaptığını açıkladı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:34+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
devlet bahçeli
deprem
afad
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MHP lideri Bahçeli, AFAD'a 1 milyon liralık bağış yaptığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş depremine dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şunları kaydetti:Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, OHAL kararını desteklediklerini de dile getirdi:
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devlet bahçeli, deprem, afad
devlet bahçeli, deprem, afad

Bahçeli: Depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptım

16:34 07.02.2023 (güncellendi: 16:53 07.02.2023)
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© İHA
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MHP lideri Bahçeli, AFAD'a 1 milyon liralık bağış yaptığını açıkladı.
MHP lideri Bahçeli, AFAD'a 1 milyon liralık bağış yaptığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş depremine dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şunları kaydetti:
Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, OHAL kararını desteklediklerini de dile getirdi:
"Türkiyemiz büyük bir felakete maruz kalmıştır. Üzüntümüz tarifsizdir. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu şiddetli depremler vahim bir yıkıma neden olmakla birlikte yüreğimizi dağlamış milletimizi derinden sarsmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa’nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir. Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD’a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun."
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