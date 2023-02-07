https://sputniknews.com.tr/20230207/bahceli-bugun-ic-ve-dis-siyaset-ile-ilgili-yorum-yapmayacagim-1066679822.html

Bahçeli: Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım

Bahçeli: Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T10:33+0300

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politika

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)