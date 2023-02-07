https://sputniknews.com.tr/20230207/bahceli-bugun-ic-ve-dis-siyaset-ile-ilgili-yorum-yapmayacagim-1066679822.html
Bahçeli: Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım
Bahçeli: Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T10:33+0300
2023-02-07T10:33+0300
2023-02-07T10:39+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Bahçeli: Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım
10:33 07.02.2023 (güncellendi: 10:39 07.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım.
Gün, bir ve beraber olma, kenetlenme günüdür.
Arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılmaktadır. Erzincan depreminden beri en feci doğal afetle karşı karşıya kaldık.
Bütün imkanlar seferber edilmiştir. Tüm kurum, kuruluş, kural ve değerlerimizle dimdik ayaktayız.