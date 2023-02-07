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SON DAKİKA | Bahçeli: Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım
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https://sputniknews.com.tr/20230207/bahceli-bugun-ic-ve-dis-siyaset-ile-ilgili-yorum-yapmayacagim-1066679822.html
Bahçeli: Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım
Bahçeli: Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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politika
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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım

10:33 07.02.2023 (güncellendi: 10:39 07.02.2023)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bugün iç ve dış siyaset ile ilgili yorum yapmayacağım.
Gün, bir ve beraber olma, kenetlenme günüdür.
Arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılmaktadır. Erzincan depreminden beri en feci doğal afetle karşı karşıya kaldık.
Bütün imkanlar seferber edilmiştir. Tüm kurum, kuruluş, kural ve değerlerimizle dimdik ayaktayız.
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