https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-gonullusu-demir-2-gunde-40a-yakin-insan-cikardik--1066755805.html

Arama kurtarma gönüllüsü Demir: 2 günde 40’a yakın insan çıkardık

Arama kurtarma gönüllüsü Demir: 2 günde 40’a yakın insan çıkardık

Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmalarına destek veren gönüllülerden biri olan Mehmet Demir Sputnik’e “2 günlük çalışmalarımızdan tümünde 40'a yakın insan... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T20:40+0300

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2023-02-08T16:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

diyarbakır

video

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır’da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları, profesyonel ekiplerin ve çok sayıda gönüllünün de katılımı ile devam ediyor. Bölgede çalışmaya destek veren gönüllülerden biri olan Mehmet Demir Sputnik’e konuşarak, “2 günlük çalışmalarımızdan tümünde 40'a yakın insan çıkardık. Ama çıkardıklarımız daha çok ölülerdi” dedi ve ekledi: “Dün bir bebek çıkardık, maalesef yaşamıyordu. 1 yaşında falandı. Acı bir tabloydu. Üstüne beton düşmüştü. Onun dışında yine dün akşam bir anneyle bebeğini çıkardık ikisi de yaşıyordu. Sadece anne kafasından yaralanmıştı ama bebekte hiçbir yara yoktu, sadece ağlıyordu. Bu hem burada çalışanlar için hem etrafta yakınlarını bekleyen aileler için büyük bir moral oldu.” Yaşamını yitirenlerin çoğunu apartman merdivenlerinden çıkardıklarını ifade eden Demir “Merdiven başlarında, kaçmaları esnasında üstlerine beton düşmüştü. Kendim tünele girdim ayaklarını, başlarını gördüm. AFAD ekiplerine de haber verdik. O betonun vinç tarafından kaldırılması lazım. Kat kat inmek gerekiyor. Bunun da bir yöntemi vardır. İnsan direk girdiği zaman alttaki yaralılara da zarar verir” şeklinde konuştu.

diyarbakır

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deprem, diyarbakır, video, видео