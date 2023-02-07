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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-faaliyeti-icin-joak-personeli-hataya-ulasti-1066702641.html
Arama kurtarma faaliyeti için JÖAK personeli Hatay'a ulaştı
Arama kurtarma faaliyeti için JÖAK personeli Hatay'a ulaştı
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı birlikler, Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla Hatay'a ulaştı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-07T15:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
jandarma
jandarma arama kurtarma (jak)
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile bölgeye ulaştırıldı denildi.
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hatay, jandarma, jandarma arama kurtarma (jak)
hatay, jandarma, jandarma arama kurtarma (jak)

Arama kurtarma faaliyeti için JÖAK personeli Hatay'a ulaştı

15:27 07.02.2023
© AP Photo / Serdar OzsoyKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda dev bir yangın meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda dev bir yangın meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı birlikler, Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla Hatay'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile bölgeye ulaştırıldı denildi.
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