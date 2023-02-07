https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-faaliyeti-icin-joak-personeli-hataya-ulasti-1066702641.html
Arama kurtarma faaliyeti için JÖAK personeli Hatay'a ulaştı
Arama kurtarma faaliyeti için JÖAK personeli Hatay'a ulaştı
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı birlikler, Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla Hatay'a ulaştı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:27+0300
2023-02-07T15:27+0300
2023-02-07T15:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
jandarma
jandarma arama kurtarma (jak)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066697947_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_749d4280311bf13d13893ef50303d854.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile bölgeye ulaştırıldı denildi.
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066697947_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_fc322f72742c730bf0e516e855dddeae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, jandarma, jandarma arama kurtarma (jak)
hatay, jandarma, jandarma arama kurtarma (jak)
Arama kurtarma faaliyeti için JÖAK personeli Hatay'a ulaştı
Abone ol
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı birlikler, Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla Hatay'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile bölgeye ulaştırıldı denildi.