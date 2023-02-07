Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230207/antonio-banderasdan-dua-lipaya-unlu-isimlerden-turkiyeye-destek-ve-taziye-mesajlari-1066682708.html
Antonio Banderas'dan Dua Lipa'ya ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları
Antonio Banderas'dan Dua Lipa'ya ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları
Russell Crowe, Antonio Banderas, Dua Lipa ve Mark Eliyahu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye için taziye... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:11+0300
2023-02-07T12:12+0300
deprem
multimedya
kahramanmaraş
gaziantep
taziye
destek
antonio banderas
fotoğraf
dua lipa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066685430_0:29:1024:605_1920x0_80_0_0_7d1631332dbd91c363c6f63d4c82bb12.jpg
kahramanmaraş
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066685430_53:0:969:687_1920x0_80_0_0_07e35f73bdb35f844cbd58e8e488c0d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş, gaziantep, taziye, destek, antonio banderas, fotoğraf, dua lipa, фото
deprem, kahramanmaraş, gaziantep, taziye, destek, antonio banderas, fotoğraf, dua lipa, фото

Antonio Banderas'dan Dua Lipa'ya ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları

12:11 07.02.2023 (güncellendi: 12:12 07.02.2023)
Abone olTelegram
Russell Crowe, Antonio Banderas, Dua Lipa ve Mark Eliyahu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye için taziye mesajları yayınladı.
© AADünyaca ünlü birçok isim, Maraş merkezli depremlerin ardından yaşanan felaket nedeniyle Türkiye için taziye mesajları yayınladı. Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı.
Ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları - Sputnik Türkiye
1/7
© AA
Dünyaca ünlü birçok isim, Maraş merkezli depremlerin ardından yaşanan felaket nedeniyle Türkiye için taziye mesajları yayınladı. Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı.
© AAGazete Duvar'ın aktardığına göre, oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.
Ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları - Sputnik Türkiye
2/7
© AA
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.
© AFP 2023İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.
Ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları - Sputnik Türkiye
3/7
© AFP 2023
İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.
© AARus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle" sözleriyle dile getirdi.
Ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları - Sputnik Türkiye
4/7
© AA
Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle" sözleriyle dile getirdi.
© AAİsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle" mesajını paylaştı.
Ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları - Sputnik Türkiye
5/7
© AA
İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle" mesajını paylaştı.
© AFP 2023 / Angela WeissOscarlı oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, Ahbab Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.
Ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2023 / Angela Weiss
Oscarlı oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, Ahbab Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.
© WikipediaABD'li heavy metal grubu Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz" mesajı paylaşıldı.
Ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları - Sputnik Türkiye
7/7
© Wikipedia
ABD'li heavy metal grubu Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz" mesajı paylaşıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала