Antonio Banderas'dan Dua Lipa'ya ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları

© AADünyaca ünlü birçok isim, Maraş merkezli depremlerin ardından yaşanan felaket nedeniyle Türkiye için taziye mesajları yayınladı. Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı.
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© AA
Dünyaca ünlü birçok isim, Maraş merkezli depremlerin ardından yaşanan felaket nedeniyle Türkiye için taziye mesajları yayınladı. Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı.
© AAGazete Duvar'ın aktardığına göre, oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.
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© AA
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.
© AFP 2023İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.
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© AFP 2023
İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.
© AARus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle" sözleriyle dile getirdi.
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© AA
Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle" sözleriyle dile getirdi.
© AAİsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle" mesajını paylaştı.
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© AA
İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle" mesajını paylaştı.
© AFP 2023 / Angela WeissOscarlı oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, Ahbab Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.
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© AFP 2023 / Angela Weiss
Oscarlı oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, Ahbab Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.
© WikipediaABD'li heavy metal grubu Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz" mesajı paylaşıldı.
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ABD'li heavy metal grubu Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz" mesajı paylaşıldı.