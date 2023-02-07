Antonio Banderas'dan Dua Lipa'ya ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları

© AA Dünyaca ünlü birçok isim, Maraş merkezli depremlerin ardından yaşanan felaket nedeniyle Türkiye için taziye mesajları yayınladı. Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı.