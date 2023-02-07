Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar da yardım çalışmalarına katılıyor

© AA Antalya'da 12 yıldır yaşayan Ukraynalı Anna Aba, depremi duyduktan sonra hemen çocuk kıyafetleri ve montları getirdiğini kaydetti. Antalya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Aba, "Ukrayna için üzüldüğümüz gibi Türkiye için üzülüyoruz. Elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz. Hamileyim ancak her türlü yardım faaliyetine katılmaya açığım. Türkiye bize yardım ediyor, biz de Türkiye için ne gerekirse yapacağız. Oradaki çocukları görünce çok üzülüyorum" diye konuştu.