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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/adanada-8-katli-binanin-yikilma-ani-arac-kamerasinda-1066757053.html
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Dün öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana'da 8 katlı bir binanın yıkılmasına yol açtı: O anlar bir aracın kamerasına yansırken, bölgedeki... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:30+0300
2023-02-08T16:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Adana'da sabahki ilk depremin şokunu üzerinden atamayanlar sokağa çıkmışken, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyreden bir otomobildekiler öğle saatlerindeki yeni büyük depremle sarsıldılar. Araç seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 8 katlı bina yıkıldı. Cadde üzerindekiler kaçıp hayatlarını kurtarırken, enkaz yığınları otomobilin üzerine düştü.
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Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
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deprem, video, видео
deprem, video, видео

Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında

14:30 07.02.2023 (güncellendi: 16:31 08.02.2023)
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Dün öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana'da 8 katlı bir binanın yıkılmasına yol açtı: O anlar bir aracın kamerasına yansırken, bölgedeki vatandaşlar son anda kaçarak canlarını kurtardı
Adana'da sabahki ilk depremin şokunu üzerinden atamayanlar sokağa çıkmışken, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyreden bir otomobildekiler öğle saatlerindeki yeni büyük depremle sarsıldılar. Araç seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 8 katlı bina yıkıldı. Cadde üzerindekiler kaçıp hayatlarını kurtarırken, enkaz yığınları otomobilin üzerine düştü.
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