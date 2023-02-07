https://sputniknews.com.tr/20230207/adanada-8-katli-binanin-yikilma-ani-arac-kamerasinda-1066757053.html
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Dün öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana'da 8 katlı bir binanın yıkılmasına yol açtı: O anlar bir aracın kamerasına yansırken, bölgedeki... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:30+0300
2023-02-07T14:30+0300
2023-02-08T16:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Adana'da sabahki ilk depremin şokunu üzerinden atamayanlar sokağa çıkmışken, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyreden bir otomobildekiler öğle saatlerindeki yeni büyük depremle sarsıldılar. Araç seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 8 katlı bina yıkıldı. Cadde üzerindekiler kaçıp hayatlarını kurtarırken, enkaz yığınları otomobilin üzerine düştü.
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Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
2023-02-07T14:30+0300
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deprem, video, видео
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
14:30 07.02.2023 (güncellendi: 16:31 08.02.2023) Abone ol
Dün öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana'da 8 katlı bir binanın yıkılmasına yol açtı: O anlar bir aracın kamerasına yansırken, bölgedeki vatandaşlar son anda kaçarak canlarını kurtardı
Adana'da sabahki ilk depremin şokunu üzerinden atamayanlar sokağa çıkmışken, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyreden bir otomobildekiler öğle saatlerindeki yeni büyük depremle sarsıldılar. Araç seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 8 katlı bina yıkıldı. Cadde üzerindekiler kaçıp hayatlarını kurtarırken, enkaz yığınları otomobilin üzerine düştü.