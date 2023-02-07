https://sputniknews.com.tr/20230207/5-yasindaki-sidra-maden-iscilerinin-arama-kurtarma-calismalariyla-35-saat-sonra-sag-kurtarildi-1066747740.html
5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı
5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T10:20+0300
2023-02-07T10:20+0300
2023-02-08T14:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessese Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra, depremden 35 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük sevinç yaşadı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
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Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı
2023-02-07T10:20+0300
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deprem, video, видео
5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı
10:20 07.02.2023 (güncellendi: 14:21 08.02.2023) Abone ol
Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı.
Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessese Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra, depremden 35 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük sevinç yaşadı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.