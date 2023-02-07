https://sputniknews.com.tr/20230207/5-yasindaki-sidra-maden-iscilerinin-arama-kurtarma-calismalariyla-35-saat-sonra-sag-kurtarildi-1066747740.html

5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı

5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T10:20+0300

2023-02-07T10:20+0300

2023-02-08T14:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

video

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Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessese Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra, depremden 35 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük sevinç yaşadı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

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Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı 2023-02-07T10:20+0300 true PT0M39S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, video, видео