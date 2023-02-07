https://sputniknews.com.tr/20230207/28-saat-sonra-kurtarilan-ardadan-askere-ben-seni-bir-yerden-taniyorum-1066754163.html
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"
Hatay'daki enkazdan 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T09:56+0300
2023-02-07T09:56+0300
2023-02-08T15:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Hatay'da 28 saatin ardından enkazdan çıkarılan Arda Bulut'un komandolarla diyalogu gündem oldu.Görüntülerde Arda'nın bir komandoya "Seni bir yerden tanıyorum" dediği, komandoların ise "Maşallah, aslanım" diye yanıt verdiği görülüyor.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066753904_0:122:1080:932_1920x0_80_0_0_44231474cb33724a3c94a0ce629c18e0.jpg
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"
2023-02-07T09:56+0300
true
PT0M36S
Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"
09:56 07.02.2023 (güncellendi: 15:45 08.02.2023) Abone ol
Hatay'daki enkazdan 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi.
Hatay'da 28 saatin ardından enkazdan çıkarılan Arda Bulut'un komandolarla diyalogu gündem oldu.
Görüntülerde Arda'nın bir komandoya "Seni bir yerden tanıyorum" dediği, komandoların ise "Maşallah, aslanım" diye yanıt verdiği görülüyor.