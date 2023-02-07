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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/28-saat-sonra-kurtarilan-ardadan-askere-ben-seni-bir-yerden-taniyorum-1066754163.html
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"
Hatay'daki enkazdan 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T09:56+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Hatay'da 28 saatin ardından enkazdan çıkarılan Arda Bulut'un komandolarla diyalogu gündem oldu.Görüntülerde Arda'nın bir komandoya "Seni bir yerden tanıyorum" dediği, komandoların ise "Maşallah, aslanım" diye yanıt verdiği görülüyor.
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28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"
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deprem, video, видео
deprem, video, видео

28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"

09:56 07.02.2023 (güncellendi: 15:45 08.02.2023)
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Hatay'daki enkazdan 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi.
Hatay'da 28 saatin ardından enkazdan çıkarılan Arda Bulut'un komandolarla diyalogu gündem oldu.
Görüntülerde Arda'nın bir komandoya "Seni bir yerden tanıyorum" dediği, komandoların ise "Maşallah, aslanım" diye yanıt verdiği görülüyor.
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