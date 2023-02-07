https://sputniknews.com.tr/20230207/28-saat-sonra-kurtarilan-ardadan-askere-ben-seni-bir-yerden-taniyorum-1066754163.html

28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"

28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"

Hatay'daki enkazdan 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

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2023-02-07T09:56+0300

2023-02-08T15:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

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Hatay'da 28 saatin ardından enkazdan çıkarılan Arda Bulut'un komandolarla diyalogu gündem oldu.Görüntülerde Arda'nın bir komandoya "Seni bir yerden tanıyorum" dediği, komandoların ise "Maşallah, aslanım" diye yanıt verdiği görülüyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum" 28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum" 2023-02-07T09:56+0300 true PT0M36S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, video, видео