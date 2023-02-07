Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar yardım malzemeleri ve ekipleri deprem bölgesine ulaştırdı

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Kritik branşlarda uzman doktorlar, beyin cerrahları, kalp damar cerrahları, göğüs cerrahları, genel cerrahlar, hemşireler, acil tıp teknisyenlerinin sahada görev yapacaklarını ve afetzedelere, ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini dile getiren Akkoca, "Teknik ekipmanlarını da yanlarında getirdiler ve kendi kendilerine yetecek donanıma sahipler. Burada hem arama kurtarma faaliyetlerini hem de tıbbi yardım faaliyetlerini sürdürecekler" dedi.