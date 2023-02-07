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Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar yardım malzemeleri ve ekipleri deprem bölgesine ulaştırdı
Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar yardım malzemeleri ve ekipleri deprem bölgesine ulaştırdı
Arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile yardım malzemelerini Adıyaman ve Kahramanmaraş'a ulaştıran Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak bölgedeki yaralıları Ankara'ya... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, deprem, recep tayyip erdoğan, uçak
фото, fotoğraf, deprem, recep tayyip erdoğan, uçak

Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar yardım malzemeleri ve ekipleri deprem bölgesine ulaştırdı

21:50 07.02.2023 (güncellendi: 21:54 07.02.2023)
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Arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile yardım malzemelerini Adıyaman ve Kahramanmaraş'a ulaştıran Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak bölgedeki yaralıları Ankara'ya getiriyor.
© AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgeleri için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan yaralılarla Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#x27;ın talimatıyla deprem bölgeleri için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, Adıyaman ve Kahramanmaraş&#x27;tan yaralılarla Ankara&#x27;ya hareket etti. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgeleri için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan yaralılarla Ankara'ya hareket etti.

© AA

Deprem bölgesinde görevlendirildikten sonra Ankara'dan havalanan 2 uçak Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yardım malzemelerini ve ekipleri ulaştırdı.

Deprem bölgesinde görevlendirildikten sonra Ankara&#x27;dan havalanan 2 uçak Adıyaman ve Kahramanmaraş&#x27;a yardım malzemelerini ve ekipleri ulaştırdı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA

Deprem bölgesinde görevlendirildikten sonra Ankara'dan havalanan 2 uçak Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yardım malzemelerini ve ekipleri ulaştırdı.

© AA

Uçaklarda bulunan kardiyologlar, genel cerrahlar, göğüs cerrahları, kalp ve damar cerrahları, beyin cerrahları, ortopedi uzmanları, kadın doğum uzmanları, hemşireler ve AFAD teknisyenleri de bölgede göreve başladı.

Uçaklarda bulunan kardiyologlar, genel cerrahlar, göğüs cerrahları, kalp ve damar cerrahları, beyin cerrahları, ortopedi uzmanları, kadın doğum uzmanları, hemşireler ve AFAD teknisyenleri de bölgede göreve başladı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA

Uçaklarda bulunan kardiyologlar, genel cerrahlar, göğüs cerrahları, kalp ve damar cerrahları, beyin cerrahları, ortopedi uzmanları, kadın doğum uzmanları, hemşireler ve AFAD teknisyenleri de bölgede göreve başladı.

© AA

Adıyaman'a inen ekibin koordinatörlüğünü yapan Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinde görevli Dr. Muzaffer Akkoca, ilaç, tıbbi yardım malzemesi, arama kurtarma malzemesi ve bunları kullanacak tıbbi personel ve arama kurtarma personeliyle birlikte Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

Adıyaman&#x27;a inen ekibin koordinatörlüğünü yapan Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinde görevli Dr. Muzaffer Akkoca, ilaç, tıbbi yardım malzemesi, arama kurtarma malzemesi ve bunları kullanacak tıbbi personel ve arama kurtarma personeliyle birlikte Adıyaman&#x27;a geldiklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA

Adıyaman'a inen ekibin koordinatörlüğünü yapan Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinde görevli Dr. Muzaffer Akkoca, ilaç, tıbbi yardım malzemesi, arama kurtarma malzemesi ve bunları kullanacak tıbbi personel ve arama kurtarma personeliyle birlikte Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

© AA

Kritik branşlarda uzman doktorlar, beyin cerrahları, kalp damar cerrahları, göğüs cerrahları, genel cerrahlar, hemşireler, acil tıp teknisyenlerinin sahada görev yapacaklarını ve afetzedelere, ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini dile getiren Akkoca, "Teknik ekipmanlarını da yanlarında getirdiler ve kendi kendilerine yetecek donanıma sahipler. Burada hem arama kurtarma faaliyetlerini hem de tıbbi yardım faaliyetlerini sürdürecekler" dedi.

Kritik branşlarda uzman doktorlar, beyin cerrahları, kalp damar cerrahları, göğüs cerrahları, genel cerrahlar, hemşireler, acil tıp teknisyenlerinin sahada görev yapacaklarını ve afetzedelere, ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini dile getiren Akkoca, &quot;Teknik ekipmanlarını da yanlarında getirdiler ve kendi kendilerine yetecek donanıma sahipler. Burada hem arama kurtarma faaliyetlerini hem de tıbbi yardım faaliyetlerini sürdürecekler&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA

Kritik branşlarda uzman doktorlar, beyin cerrahları, kalp damar cerrahları, göğüs cerrahları, genel cerrahlar, hemşireler, acil tıp teknisyenlerinin sahada görev yapacaklarını ve afetzedelere, ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini dile getiren Akkoca, "Teknik ekipmanlarını da yanlarında getirdiler ve kendi kendilerine yetecek donanıma sahipler. Burada hem arama kurtarma faaliyetlerini hem de tıbbi yardım faaliyetlerini sürdürecekler" dedi.

© AA

Akkoca, depremde yaralanan, kırıkları, ezilmeleri olan vatandaşları da uçaklarla Ankara'ya götüreceklerini, uygun hastanelere naklederek tıbbi yardımlarını ve tedavi süreçlerini yöneteceklerini bildirdi.

Akkoca, depremde yaralanan, kırıkları, ezilmeleri olan vatandaşları da uçaklarla Ankara&#x27;ya götüreceklerini, uygun hastanelere naklederek tıbbi yardımlarını ve tedavi süreçlerini yöneteceklerini bildirdi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA

Akkoca, depremde yaralanan, kırıkları, ezilmeleri olan vatandaşları da uçaklarla Ankara'ya götüreceklerini, uygun hastanelere naklederek tıbbi yardımlarını ve tedavi süreçlerini yöneteceklerini bildirdi.

© AA

Muzaffer Akkoca, ihtiyaç devam ettiği sürece bu çalışmanın devam edeceğini aktardı.

Muzaffer Akkoca, ihtiyaç devam ettiği sürece bu çalışmanın devam edeceğini aktardı. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA

Muzaffer Akkoca, ihtiyaç devam ettiği sürece bu çalışmanın devam edeceğini aktardı.

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