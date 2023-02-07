https://sputniknews.com.tr/20230207/10-ilde-ohal-ilan-edilmesi-secimleri-nasil-etkileyecek-1066721973.html

10 ilde OHAL ilan edilmesi seçimleri nasıl etkileyecek?

10 ilde OHAL ilan edilmesi seçimleri nasıl etkileyecek?

Depremden etkilenen şehirlerde geçerli olmak üzere 3 aylık OHAL kararını, Anayasa Hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T23:54+0300

2023-02-07T23:54+0300

2023-02-07T23:54+0300

radyo

akşam postasi

seçim

ohal

deprem

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Anayasa Hukukçusu Prof.Kaboğlu, OHAL karraı için “Seçimleri erteleyebilir mi? Hayır erteleyemez. Çünkü seçimleri erteleyebilmek için Meclis’in devreye girmesi gerekiyor, savaş hali olması gerekiyor. Afet haline ilişkin mevzuat oldukça geniş bir hareket alanını sağlıyorken Anayasa’nın 119’uncu maddesinin kullanılması ‘acaba amaç yalnızca OHAL kanunu değil de OHAL kararnamelerini de devreye mi sokmak’ sorusunu akla getiriyor” dedi.Kaboğlu’nun Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Afetlerle ilgili mevzuata baktığımız zaman aslında olağanüstü hal yoluyla alınabilecek önlemler o mevzuatla da alınabiliyor. Dolayısıyla burada çelişkiyle karşılaşıyoruz. Birinci çelişki neden afet bölgesi ilan etme konusunda bu kadar gecikildi? İkinci çelişki de madem ki afet bölgeleri olarak ilan etti ki bu mevzuatta olağan yetkiler tanıyor o zaman neden olağanüstü hale gerek duyuldu?Özel bir anlam şu olabilir. Afet bölgesi ilan etmesi aslında afet bölgesiyle ilgili yasal düzenlemenin mülki idari amirlerine ve yöneticilerine tanıdığı yetkilerin kullanılmasıyla ilgili bir durum ama bu yetkiler önemli yetkiler. Mesela askeri güçlerden yardım isteme, mal ve hizmetlere el koymaya kadar oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Gölcük, İzmit ve Düzce depreminden sonra yapılan düzenlemeler geniş yetkileri öngörmüş bulunuyor. Örneğin aracınız var ve evinize gidiyorsunuz ‘hayır tahsis edeceksiniz’ diyebilir. Afet haline ilişkin mevzuat oldukça geniş bir hareket alanını sağlıyorken Anayasa’nın 119’uncu maddesinin kullanılması ‘acaba amaç yalnızca OHAL kanunu değil de OHAL kararnamelerini de devreye mi sokmak’ sorusunu akla getiriyor.Siyasal aktiviteler engellenir mi?Tek teselli depremin olduğu bölgeyle sınırlı olması ama depremin olduğu bölgede yalnızca depreme ilişkin önlemlerin alınmasına ilişkin düzenlemeler mi yapılacak yoksa seçim yolunda giriş-çıkışlar denetlenecek, oradaki açıklamalar engellenecek, oradaki toplantılar ve siyasal aktiviteler de mi engellenebilecek? Sorgulamayı bu çerçevede yapmak gerekir.Neden 3 hafta değil 3 ay?Seçimleri erteleyebilir mi? Hayır erteleyemez çünkü seçimleri erteleyebilmek için Meclis’in devreye girmesi gerekiyor, savaş hali olması gerekiyor. Seçimi erteleyemez de eğer 14 Mayıs öncesi yani 3 ay ya da 18 Haziran öncesi oralarda gerek yerel yönetimlere ilişkin önlemler gerekse siyasal partilerin faaliyetlerine ilişkin baskıcı yöntemler uygulanırsa o zaman seçime giden yol gölgelenir. Seçime giden yolda siyasal gruplar eşit koşullarda, özgür bir biçimde yarışmak durumundalar ama şu yarından itibaren Meclis’te bu oylanırsa o zaman gölgelenmiş olacak ki o zaman da bizlerin sorgulaması gerekecek. OHAL ilan etme amacınla, ulaşmayı öngördüğün amaçla kullandığın aracın birbiriyle bağlantılı olması gerekir. Türkiye belki de tarihinin en kritik seçimine gidiyor. Neden 3 hafta değil de 3 ay bu da sorgulanmalı."

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radyo, seçim, ohal, deprem