https://sputniknews.com.tr/20230206/zaharova-depremi-irakta-hissettik-1066617893.html
Zaharova: Depremi Irak’ta hissettik
Zaharova: Depremi Irak’ta hissettik
Irak’a ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Bağdat’ta bulunan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T09:28+0300
2023-02-06T09:28+0300
2023-02-06T09:28+0300
dünya
rusya
deprem
kahramanmaraş
irak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem hakkında açıklama yaptı.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece Bağdat’ta depremi hissettik. İş gezilerinde böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Fakat yerel saatle 4.20’de (Türkiye saatiyle aynı) hissettiğimiz depremde olağandışı olan, uzun bir titreyiş olmasıydı. Bir sarsıntı değil, birkaç dakika süren bir titreyiş yaşandı. Daha sonra daha hafifleri oldu" ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, deprem, kahramanmaraş, irak
rusya, deprem, kahramanmaraş, irak
Zaharova: Depremi Irak’ta hissettik
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Irak’a ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Bağdat’ta bulunan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremi hissettiklerini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem hakkında açıklama yaptı.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece Bağdat’ta depremi hissettik. İş gezilerinde böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Fakat yerel saatle 4.20’de (Türkiye saatiyle aynı) hissettiğimiz depremde olağandışı olan, uzun bir titreyiş olmasıydı. Bir sarsıntı değil, birkaç dakika süren bir titreyiş yaşandı. Daha sonra daha hafifleri oldu" ifadelerini kullandı.