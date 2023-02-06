https://sputniknews.com.tr/20230206/zaharova-depremi-irakta-hissettik-1066617893.html

Zaharova: Depremi Irak’ta hissettik

Zaharova: Depremi Irak’ta hissettik

Irak’a ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Bağdat’ta bulunan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T09:28+0300

2023-02-06T09:28+0300

2023-02-06T09:28+0300

dünya

rusya

deprem

kahramanmaraş

irak

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem hakkında açıklama yaptı.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece Bağdat’ta depremi hissettik. İş gezilerinde böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Fakat yerel saatle 4.20’de (Türkiye saatiyle aynı) hissettiğimiz depremde olağandışı olan, uzun bir titreyiş olmasıydı. Bir sarsıntı değil, birkaç dakika süren bir titreyiş yaşandı. Daha sonra daha hafifleri oldu" ifadelerini kullandı.

rusya

kahramanmaraş

irak

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rusya, deprem, kahramanmaraş, irak