Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230206/zaharova-depremi-irakta-hissettik-1066617893.html
Zaharova: Depremi Irak’ta hissettik
Zaharova: Depremi Irak’ta hissettik
Irak’a ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Bağdat’ta bulunan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T09:28+0300
2023-02-06T09:28+0300
dünya
rusya
deprem
kahramanmaraş
irak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066457892_0:0:3040:1711_1920x0_80_0_0_e59ee3f65a5cc1ec213468f3c2b30f92.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem hakkında açıklama yaptı.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece Bağdat’ta depremi hissettik. İş gezilerinde böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Fakat yerel saatle 4.20’de (Türkiye saatiyle aynı) hissettiğimiz depremde olağandışı olan, uzun bir titreyiş olmasıydı. Bir sarsıntı değil, birkaç dakika süren bir titreyiş yaşandı. Daha sonra daha hafifleri oldu" ifadelerini kullandı.
rusya
kahramanmaraş
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066457892_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_b61863eda9f716c1c9b002fa1b887812.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, deprem, kahramanmaraş, irak
rusya, deprem, kahramanmaraş, irak

Zaharova: Depremi Irak’ta hissettik

09:28 06.02.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Irak’a ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Bağdat’ta bulunan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremi hissettiklerini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem hakkında açıklama yaptı.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece Bağdat’ta depremi hissettik. İş gezilerinde böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Fakat yerel saatle 4.20’de (Türkiye saatiyle aynı) hissettiğimiz depremde olağandışı olan, uzun bir titreyiş olmasıydı. Bir sarsıntı değil, birkaç dakika süren bir titreyiş yaşandı. Daha sonra daha hafifleri oldu" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала