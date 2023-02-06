https://sputniknews.com.tr/20230206/yeni-malatyasporun-kalecisi-gocuk-altinda-kaldi-1066620831.html

Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı

Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı. Genç kaleciyi kurtarma çalışmaları sürüyor. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

malatya

deprem

göçük

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.Gaziantep yerel basınından Pusula’nın aktardığı haberde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki deneyimli eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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