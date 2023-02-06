https://sputniknews.com.tr/20230206/yeni-malatyasporun-kalecisi-gocuk-altinda-kaldi-1066620831.html
Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı
Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı
Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı. Genç kaleciyi kurtarma çalışmaları sürüyor. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T10:50+0300
2023-02-06T10:50+0300
2023-02-06T10:50+0300
türkiye
malatya
deprem
göçük
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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.Gaziantep yerel basınından Pusula’nın aktardığı haberde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki deneyimli eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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malatya, deprem, göçük
Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı
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Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı. Genç kaleciyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.
Gaziantep yerel basınından Pusula’nın aktardığı haberde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.
Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki deneyimli eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.