https://sputniknews.com.tr/20230206/uefadan-turkiyeye-deprem-nedeniyle-destek-mesaji-1066629263.html

UEFA'dan Türkiye'ye deprem nedeniyle destek mesajı

UEFA'dan Türkiye'ye deprem nedeniyle destek mesajı

UEFA, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin yanında olduğunu bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T13:00+0300

2023-02-06T13:00+0300

2023-02-06T13:25+0300

uefa

deprem

destek

spor

real madrid

gaziantep

barcelona kulübü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065679180_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a985a6a7bffb0b145820131a590c99e.jpg

UEFA, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye’ye destek mesajı gönderdi.UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye ve Suriye halkının yanında" ifadelerine yer verildi.Real Madrid ve Barcelona'dan Türkiye'ye destek mesajlarıÖte yandan, İspanya La Liga ekibi Real Madrid, deprem sebebiyle etkilenenler için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Real Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Barcelona'nın Türkiye hesabından yapılan paylaşımda ise "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230206/yeni-malatyasporun-kalecisi-gocuk-altinda-kaldi-1066620831.html

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, deprem, destek, real madrid, gaziantep, barcelona kulübü