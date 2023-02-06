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UEFA'dan Türkiye'ye deprem nedeniyle destek mesajı
UEFA'dan Türkiye'ye deprem nedeniyle destek mesajı
UEFA, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin yanında olduğunu bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T13:00+0300
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uefa
deprem
destek
spor
real madrid
gaziantep
barcelona kulübü
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UEFA, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye’ye destek mesajı gönderdi.UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye ve Suriye halkının yanında" ifadelerine yer verildi.Real Madrid ve Barcelona'dan Türkiye'ye destek mesajlarıÖte yandan, İspanya La Liga ekibi Real Madrid, deprem sebebiyle etkilenenler için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Real Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Barcelona'nın Türkiye hesabından yapılan paylaşımda ise "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/yeni-malatyasporun-kalecisi-gocuk-altinda-kaldi-1066620831.html
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uefa, deprem, destek, real madrid, gaziantep, barcelona kulübü
uefa, deprem, destek, real madrid, gaziantep, barcelona kulübü

UEFA'dan Türkiye'ye deprem nedeniyle destek mesajı

13:00 06.02.2023 (güncellendi: 13:25 06.02.2023)
© AAUEFA, saha
UEFA, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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UEFA, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin yanında olduğunu bildirdi.
UEFA, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye’ye destek mesajı gönderdi.
UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye ve Suriye halkının yanında" ifadelerine yer verildi.

Real Madrid ve Barcelona'dan Türkiye'ye destek mesajları

Öte yandan, İspanya La Liga ekibi Real Madrid, deprem sebebiyle etkilenenler için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Real Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Real Madrid, Başkanı ve Yönetim Kurulu, geçtiğimiz saatlerde yaşanan deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin yanındadır. Kulübümüz, hayatını kaybeden ve etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diler."
Barcelona'nın Türkiye hesabından yapılan paylaşımda ise "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" ifadelerine yer verildi.
Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
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