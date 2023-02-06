UEFA'dan Türkiye'ye deprem nedeniyle destek mesajı
13:00 06.02.2023 (güncellendi: 13:25 06.02.2023)
© AAUEFA, saha
© AA
UEFA, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin yanında olduğunu bildirdi.
UEFA, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye’ye destek mesajı gönderdi.
UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye ve Suriye halkının yanında" ifadelerine yer verildi.
The thoughts of UEFA and the European football community are with the people of Türkiye and Syria, and all those affected by this morning’s devastating earthquake.— UEFA (@UEFA) February 6, 2023
Real Madrid ve Barcelona'dan Türkiye'ye destek mesajları
Öte yandan, İspanya La Liga ekibi Real Madrid, deprem sebebiyle etkilenenler için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Real Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Real Madrid, Başkanı ve Yönetim Kurulu, geçtiğimiz saatlerde yaşanan deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin yanındadır. Kulübümüz, hayatını kaybeden ve etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diler."
Comunicado Oficial.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2023
Barcelona'nın Türkiye hesabından yapılan paylaşımda ise "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" ifadelerine yer verildi.
FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte 🙏— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) February 6, 2023