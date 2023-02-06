https://sputniknews.com.tr/20230206/suudi-arabistan-enerji-bakanindan-enerji-arzi-krizi-uyarisi-1066611248.html
Suudi Arabistan Enerji Bakanı'ndan 'enerji arzı krizi' uyarısı
Suudi Arabistan Enerji Bakanı'ndan 'enerji arzı krizi' uyarısı
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, 'yaptırımlar nedeniyle, enerji arzının kesilmesi' endişesi taşıdığını belirtti. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T03:30+0300
2023-02-06T03:30+0300
2023-02-06T03:30+0300
dünya
suudi
suudi arabistan
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
enerji
bakan
abdülaziz bin selman al suud
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Suudi Bakan Abdülaziz bin Selman, Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneğinin Riyad'ta düzenlediği konferansta, 'enerji akışını engelleyen yaptırımların' enerji piyasasına etkileriyle ilgili bir soru üzerine; 'yaptırımlar, ambargolar ve enerji sektörüne yönelik yatırımlardaki dikkati çeken düşüşün', küresel enerji arzında eksikliğe yol açabileceği uyarısında bulundu.Yaptırımların olumsuz etkisine işaret eden ve 'en ihtiyaç duyulan zamanda tüm alanlarda enerji arzının kesilmesi' endişesini taşıdığını dile getiren Suudi Arabistan Enerji Bakanı, hangi yaptırımlardan söz ettiğine ilişkin detay vermedi.Küresel enerji piyasalarının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna güvenmesi gerektiğini belirten Bakan Bin Selman, "Çünkü biz siyasi meselelere dahil olmuyoruz, kararlarımız teknik" ifadesini kullandı.Bin Selman, "Umarım tamamen yanılırım, ama bugün yaşananların enerji arzında sıkıntıya yol açma ihtimali var" dedi.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, geçen yıl haziran ayında kabul ettiği Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulaması bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, AB ülkeleri, artık Rusya'dan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerini satın almayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230131/sam-universitesinden-yuva-suriye-uclu-gorusmelere-iran-suudiler-ve-baenin-de-katilmasini-istedi-1066402361.html
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suudi, suudi arabistan, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), enerji, bakan, abdülaziz bin selman al suud
suudi, suudi arabistan, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), enerji, bakan, abdülaziz bin selman al suud
Suudi Arabistan Enerji Bakanı'ndan 'enerji arzı krizi' uyarısı
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, 'yaptırımlar nedeniyle, enerji arzının kesilmesi' endişesi taşıdığını belirtti.
Suudi Bakan Abdülaziz bin Selman, Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneğinin Riyad'ta düzenlediği konferansta, 'enerji akışını engelleyen yaptırımların' enerji piyasasına etkileriyle ilgili bir soru üzerine; 'yaptırımlar, ambargolar ve enerji sektörüne yönelik yatırımlardaki dikkati çeken düşüşün', küresel enerji arzında eksikliğe yol açabileceği uyarısında bulundu.
Yaptırımların olumsuz etkisine işaret eden ve 'en ihtiyaç duyulan zamanda tüm alanlarda enerji arzının kesilmesi' endişesini taşıdığını dile getiren Suudi Arabistan Enerji Bakanı, hangi yaptırımlardan söz ettiğine ilişkin detay vermedi.
Küresel enerji piyasalarının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna güvenmesi gerektiğini belirten Bakan Bin Selman, "Çünkü biz siyasi meselelere dahil olmuyoruz, kararlarımız teknik" ifadesini kullandı.
Bin Selman, "Umarım tamamen yanılırım, ama bugün yaşananların enerji arzında sıkıntıya yol açma ihtimali var" dedi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, geçen yıl haziran ayında kabul ettiği Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulaması bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, AB ülkeleri, artık Rusya'dan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerini satın almayacak.