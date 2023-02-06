https://sputniknews.com.tr/20230206/suriyede-depremde-en-az-100-olu-1066615941.html
Suriye'de depremde en az 100 ölü, yüzlerce yaralı
Suriye'de depremde en az 100 ölü, yüzlerce yaralı
Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T08:11+0300
2023-02-06T08:11+0300
2023-02-06T08:41+0300
dünya
suriye
deprem
ölü
yaralı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi. En az 100 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı bilgisi ulaştı.Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı. Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi. Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı. Kuzey Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-74-buyuklugunde-deprem-bircok-ilde-hissedildi-1066612690.html
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suriye, deprem, ölü, yaralı
suriye, deprem, ölü, yaralı
Suriye'de depremde en az 100 ölü, yüzlerce yaralı
08:11 06.02.2023 (güncellendi: 08:41 06.02.2023) Abone ol
Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi.
Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi. En az 100 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı bilgisi ulaştı.
Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.
Kuzey Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.