https://sputniknews.com.tr/20230206/suriyede-depremde-en-az-100-olu-1066615941.html

Suriye'de depremde en az 100 ölü, yüzlerce yaralı

Suriye'de depremde en az 100 ölü, yüzlerce yaralı

Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T08:11+0300

2023-02-06T08:11+0300

2023-02-06T08:41+0300

dünya

suriye

deprem

ölü

yaralı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066616094_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b1c30ab0d87fa9947a24aebb3fb92940.jpg

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi. En az 100 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı bilgisi ulaştı.Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı. Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi. Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı. Kuzey Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-74-buyuklugunde-deprem-bircok-ilde-hissedildi-1066612690.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, deprem, ölü, yaralı