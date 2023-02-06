https://sputniknews.com.tr/20230206/suriyede-de-yikim-buyuk-acil-yardima-ihtiyac-var-1066669687.html

'Suriye’de de yıkım büyük, acil yardıma ihtiyaç var'

'Suriye’de de yıkım büyük, acil yardıma ihtiyaç var'

Sarkis Kassargian’a göre deprem nedeniyle Suriye’de Halep-Lazkiye hattında hasar büyük. Halep’in savaşta yıprandığını anımsatan Kassargian, Banyas’taki... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T22:30+0300

2023-02-06T22:30+0300

2023-02-07T02:40+0300

eksen

suriye

sarkis kassargian

türkiye

beşar esad

yaptırım

abd

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Kahramanmaraş’ı merkezine alarak Türkiye’yi vuran 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem komşu Suriye’de Türkiye sınıra yakın alanda da büyük bir yıkım yarattı. Özellikle Halep ve Lazkiye bölgesine yüzlerce can kaybı yaşandığı, binlerce yaralı bulunduğu haberleri geldi. ABD’nin rejim değişikliği girişiminden bu yana 11 yılı aşkın süredir savaş halinde olan Suriye, toparlanmasına engel teşkil eden Sezar yaptırımları yüzünden zaten zordayken, bir de böylesine yıkıcı bir depremle sarsılmış oldu.Depremin ardından ABD ve AB’den Türkiye’nin yanı sıra Suriye’ye de ‘sempati’ ifade eden beyanatlar yapılırken, yaptırımların kaldırılmasından söz edilmemesi dikkat çekti.Suriye’de ise Devlet Başkanı Beşar Esad, kabinesini acil olarak toplarken, Halep başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları için Rusya ve İran’ın yardımları eşliğinde kolların sıvandığı belirtiliyor. Ancak yardımların ne kadar yeterli olduğu meçhul. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Suriye Cumhurbaşkanı Esad’ı da arayarak taziyelerini sunarken, yardım tekliflerini iletmiş durumda.SANA, Suriye yönetiminin BM üyesi ülkeler, Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı ile diğer uluslararası yardım örgütlerine arama-kurtarma çalışmaları ve insani yardım çağrısında bulunmuş durumda.Gelişmeleri Suriye’den gazeteci Sarkis Kassargian ile konuştuk.‘Herkesin başı sağolsun, deprem sınır tanımıyor’Sarkis Kassargian’a göre, sınırın Suriye tarafında özellikle Türkiye’deki depremin merkez üssüne yakın Halep-Lazkiye bölgesi en ağır etkilenen bölge. “Herkesin başı sağolsun. Deprem sınır tanımıyor, ırk, din, hepimizin başı sağolsun” diyen Kassargian, Halep’ten aldığı bilgiler uyarınca enkaz altında kalan çok sayıda insan bulunduğunu belirterek resmi ölü sayısının artacak gibi göründüğüne işaret etti:‘Halep zaten savaşta yıpranmıştı’Halep’in 10 yılı aşkın süredir savaşta zaten yıprandığını anımsatan Kassargian, şehrin yüzde 40-45’inin kaçak yapılardan oluştuğunu belirtirken, Suriyede deprem denetiminin zaten olmadığını vurguladı. Kassargian’a göre bunun için durum çok vahim:‘Bizi vahim günler bekliyor’Kassargian böylesine insani bir afet halinde kimin iktidarda olduğunun önemsizliğini anımsatırken, kurtarma çalışmaları için koşulların zorluğuna dikkat çekti. Kassargian Banyas’taki rafinerinin durduğunu anımsatıp, “Bizi vahim günler bekliyor” dedi:‘Rusya zaten elinden geldiğince yardım ediyor’Deprem sonrası Rusya’nın seferber olduğunu belirten Kassargian, ancak Suriye’nin daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı:‘Türkiye’deki barajların kontrol edilmesi çağrısı var’Kassargian, ayrıca Türkiye’de barajların basıncı arttırması riskine işaret eden Suriyeli bir jeoloğun çağrısını da aktardı:

suriye

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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suriye, sarkis kassargian, türkiye, beşar esad, yaptırım, abd, vladimir putin, recep tayyip erdoğan