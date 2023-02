'Suriye’de de yıkım büyük, acil yardıma ihtiyaç var'

"Normal olarak tabii ki deprem merkezine yakın bölgeler en çok hasar gören bölgeler. Suriye'nin kuzeyinden söz ediyoruz. Bilhassa Halep ile Antakya arasındaki o bölge en çok zarar gören bölge. Vilayetler olarak Halep, İdlib ve Lazkiye vilayetleri. Onun güneyinde hasar azalıyor. Diğerlerine kısayla Hama'da durum daha hafif. Tabii ki her can bir candır, büyük kayıptır. Ama afetlerde en çok konuşulan rakamlar maalesef. Yetkililere ve resmi açıklamalara göre Suriye’de şimdiye kadar yaklaşık 800 can kaybı var. Ve binlerce yaralı var. Ama bunu maalesef söylemeliyim, sahadan Halep'ten aldığım bilgilere göre, kesin bilgilere göre, enkaz altında kalan insanlar çok fazla. Can kurtarma çalışmaları çok yavaş sürdüğü için bence bu rakamların daha da iki üç katına çıkması maalesef mümkün. En çok hasar gören bölge Halep. Halep deyince şehir merkezi ve kırsalı. Yani Afrin'den Halep'e ulaşan bölge.”