Millet İttifakı'ndan deprem nedeniyle ortak açıklama

Millet İttifakı Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi için birlik ve beraberlik konusu içerisen mesaj yayımladı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

Millet İttifakı'nın depremle ilgili yayımladığı ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Siyasi parti liderlerinden depreme ilişkin geçmiş olsun mesajları yayımlandıSiyasi parti genel başkanları, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajları yayımladı.AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem nedeniyle milletvekillerinden oluşan bir heyeti bölgeye gönderdi.MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirildiğini bildirdi.Özdemir, heyetin, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlığında Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan oluştuğunu kaydetti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun." dedi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, "Depremden etkilenen yurttaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük, yüreğimiz deprem bölgesinde. Dayanışmayı büyüterek yaralarımızı saralım" mesajı paylaştı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, "Maalesef deprem bölgesinden yüreğimizi yakan haberler peş peşe geliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Dualarımız, can kayıplarının artmaması içindir." ifadelerini kullandı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok sayıda ilimizi etkileyen depremle ilgili üzücü haberleri endişeyle takip ediyoruz. Bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, enkaz altındaki vatandaşlarımızla." paylaşımında bulundu.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kurtarılmayı bekleyenler için dua ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz." açıklamasını yaptı.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem vesilesiyle aziz milletimize çok geçmiş olsun. Dualarımız yardım bekleyen vatandaşımızın biran evvel kurtarılması için. Allah yardımcımızdır." ifadelerini kullandı.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da açıklamasında, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Can kaybı olmaması için Allah'a dua ediyorum. Cenab-ı Allah memleketimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. Yeniden Refah Partisi olarak tüm teşkilatlarımızı AFAD koordinesinde gönüllü çalışmalara destek olmaya davet ediyoruz." mesajını paylaştı.Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılıp sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. Başın sağ olsun, geçmiş olsun Türkiyem." ifadelerini kullandı.Torun: CHP'li belediyeler 174 araç ve 818 personelle destek sağladıÖte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaparak, 174 araç ve 818 personelle destek sağlandığını bildirdi.Torun, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından CHP'li belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.Deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini ifade eden Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu topladığını, bölgedeki valiler, yetkililer ve CHP'li belediye başkanlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu aktardı.Torun, tüm CHP'li belediyelerin teyakkuza geçtiğini, AFAD koordinatörlüğünde bütün belediyelerin imkanlarını seferber ettiğini belirterek şunları kaydetti:'Gün birlik, beraberlik günü'Torun, tüm yardımların AFAD'ın yönlendirmesine göre yapıldığını söyledi. Belediyelerin ayrıca evleri yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşların çevre illere taşınması konusunda da gereken desteği vereceğini aktaran Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çalışmaları anbean takip ettiğini söyledi.Olağanüstü bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Torun, "Vatandaşlarımızdan istediğimiz kamu görevlilerine yardımcı olmaları ve hasarlı binalara kesinlikle girmemeleridir. Gün, birlik, beraberlik günü. Bu acıyı hep birlikte, dayanışmayla atlatacağız. Hep birlikte yaralarımızı saracağız. Şu anda MYK üyelerimiz de her bir ile görevlendirildi. Bir koordinasyon içerisinde elimizden geldiğince öncelikle tabii ki göçük altında kalan vatandaşlarımızı bir an önce kurtarma çabalarımızı devam ettireceğiz." dedi.Binalarına giremeyen vatandaşların gerekli ısınma, barınma gibi her türlü ihtiyacını karşılamak için seferberlik başlattıklarını dile getiren Torun, göçük altında kalan vatandaşların bir an önce kurtarılması ve can kaybının artmaması temennisinde bulundu.

