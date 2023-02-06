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https://sputniknews.com.tr/20230206/saglik-bakani-koca-342-ambulans-17-umke-araci-istanbullularin-hizmetinde--olacak-1066609939.html
Sağlık Bakanı Koca: 342 ambulans, 17 UMKE aracı İstanbulluların hizmetinde olacak
Sağlık Bakanı Koca: 342 ambulans, 17 UMKE aracı İstanbulluların hizmetinde olacak
İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca "342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T00:40+0300
2023-02-06T00:40+0300
türkiye
fahrettin koca
ambulans
kar yağışı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak" bilgisini verdi.
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fahrettin koca, ambulans, kar yağışı
fahrettin koca, ambulans, kar yağışı

Sağlık Bakanı Koca: 342 ambulans, 17 UMKE aracı İstanbulluların hizmetinde olacak

00:40 06.02.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca "342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.
Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak" bilgisini verdi.
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