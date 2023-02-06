https://sputniknews.com.tr/20230206/saglik-bakani-koca-342-ambulans-17-umke-araci-istanbullularin-hizmetinde--olacak-1066609939.html

Sağlık Bakanı Koca: 342 ambulans, 17 UMKE aracı İstanbulluların hizmetinde olacak

Sağlık Bakanı Koca: 342 ambulans, 17 UMKE aracı İstanbulluların hizmetinde olacak

İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca "342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T00:40+0300

2023-02-06T00:40+0300

2023-02-06T00:40+0300

türkiye

fahrettin koca

ambulans

kar yağışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_13d16104866767fe5d05b6fcdfa5cf39.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak" bilgisini verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin koca, ambulans, kar yağışı